Депутаты Крыма целый год будут заседать в драматическом театре

Ремонтные работы в зале заседаний крымского парламента не проводили с 1987 года. Фото: осударственный Совет РК / Вконтакте.

Депутаты Госсовета Крыма временно будут заседать в здании академического русского драматического театра в Симферополе. Это связано с ремонтом в зале заседаний парламента республики.

Как сообщил КП-Крым первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс, согласно контракту сессии будут проходить в неформальной обстановке около года.

- Собираться все будут в большом зале театра. Уже все определено и распланировано: где будут сидеть депутаты, где будет расположено правительство, а где - журналисты и приглашенные. Голосовать придется руками - будет присутствовать счетная комиссия, - объяснил Фикс.

Он добавил, что первое заседание в новой обстановке состоится 28 июня в следующий понедельник.

Здание Госсовета Крыма в Симферополе появилось в начале 80-х годов прошлого века, поэтому нуждается в ремонте: обновлять будут второй и технический этажи. Кроме самого зала заседаний, в надлежащее состояние приведут холл, пресс-центр и еще несколько помещений.

По эскизам будущего зала заседаний видно, что его стены будут светлых тонов, мебель обновят, как и систему голосования «Рада», которую установили еще в начале 90-х.

Стоимость контракта составляет 100,3 миллиона рублей, подрядчиком назначена компания «РемМастер» из Марий Эл. Контракт заключен 9 июня, на его выполнение есть 12 месяцев.

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