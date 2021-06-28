Центр Ялты спустя полторы недели после потопа откроют для проезда

В центре Ялты вновь начнет ходить транспорт Фото: Михаил ПАТЛИС

Центр Ялты с 29 июня будет открыт для проезда автомобильного транспорта. На свои маршруты после полуторанедельного вернутся троллейбусы.

- Завтра полностью открываем центр города для движения транспорта, - сообщила на штабе по ликвидации последствий ЧС глава администрации Ялты Янина Павленко. - Транспортное сообщение в Ялте нормализуется, запускаем троллейбусы.

На улицах Кривошты, Вергасова и Ломоносова будут продолжать аварийно-восстановительные работы. По-прежнему в подвалах домов стоит вода. Завалены камнями Васильевка, кооператив Хуторок, нижняя часть Кореиза.

- В результате стихийного бедствия три частных и один многоквартирный дом на 18 квартир несут угрозу жизни проживавших в них граждан, - подчеркнула Павленко. - В пунктах временного размещения находятся 38 человек - это люди, о которых мы должны позаботиться, как им дальше жить.

Детские сады во всей Большой Ялте остаются закрытыми до решения Роспотребнадзора по качеству воды. Все сотрудники детсадов проходят обязательную вакцинацию от гепатита А и дизентерии. Водолазы ГИМС не могут обследовать морское дно из-за мутности воды. Поэтому открытие пострадавших пляжей откладывается.

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