Севастополь будет принимать непривитых от ковида туристов по тестам ПЦР

ПЦР-тестирование станет обязательным для гостей без прививок и справок об антителах к COVID-19 Фото: Анна КИРИЕНКО

В Севастополе разрешат прием непривитых от ковида туристов по результатам отрицательного ПЦР-теста. Об этом сегодня на оперативном штабе по профилактике распространения коронавируса сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Предлагается вернуть заселение по ПЦР-тесту, как это делается сейчас в большинстве стран: после заселения делаешь ПЦР-тест и до получения результата находишься в номере, - пояснил он. - Указ будет сегодня, вступит в силу с момента опубликования.

Механизм тестирования в отелях еще не отработан. Но это будет платная услуга для постояльцев, прибывших без сертификата о вакцинации или справки о высоком уровне антител. Решение ввести ограничения было принято уже в разгар курортного сезона, когда большинство объектов уже распродали номерной фонд. После недельной работы по сертификатам и справкам туристический бизнес попросил ввести дополнительную возможность поселения гостей по ПЦР-тестам.

Ситуация с распространением коронавируса в регионе остается сложной. За неделю рост заболеваемости составил 10%. Из 926 ковидных коек заняты 782, и по решению штаба при одной из городских больниц будет развернут модульный инфекционный госпиталь.

С учетом ситуации программа празднования дня ВМФ 25 июля ограничится парадом кораблей в Севастопольской бухте. Военно-спортивный праздник отменен.

В Республике Крым вводить ограничения на прием и поселение туристов пока не намерены. На срыв курортного сезона власти пойдут, если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку. Сейчас в Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке действует запрет на работу ночных клубов, дискотек, кальянных и прочих увеселительных заведений. Кафе и рестораны после 23.00 переходят на выносное обслуживание.

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