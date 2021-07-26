«Вот это язык!»: Эвелина Бледанс с Шурой устроили в Крыму жаркий фотосет

Эвелина и Шура очень хорошо выглядят. Фото: Эвелина Блёданс/VK

Деятель искусств, актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в очередной раз порадовала своих подписчиков в соцсетях яркими, немного скандальными фото.

- Ох и нашумели…. летние дожди… И разлетелись - кто в Москву, кто в Африку. Не листайте карусель! - такой пост сопровождает снимки, где Эвелина Блендас вместе с певцом Шура (настоящее имя Александр Медведев, - Ред.). Звезда 90-х покорил отечественную эстраду шлягерами «Твори добро», «Отшумели летние дожди» и отсутствием передних зубов.

Фотографии имеют изрядную долю скандальности и провокации: сладкая парочка, работая на камеру, усиленно изображает страсть и чувственность.

Снимки получились яркими и эмоциональными. Фото: Эвелина Блёданс/VK

Пользователи соцсетей оценили усердие артистов, комментируя фотосет: «Вот это язык!»; «Шуру обожаю! Дай Бог здоровья, счастья и удачи ему!»; «Эвелина - красотка, умница и знатная пиарщица».

Связывает ли парочку что-то большее, чем желание друг друга прорекламировать?!

Это знают лишь сами герои жаркого фотосета - Эвелина Бледанс и Шура.

Актеры не только позировали для чувственных снимков, но и сняли забавный ролик, где завели разговор об узаконивании отношений.

Так или иначе, но артисты подарили публике яркое, позитивное настроение. Эвелина Бледанс, которой уже 50+, в очередной раз доказала, что возраст не помеха для обворожительной внешности. Отличный пример для ровесниц и не только!

Да и Шура, несмотря на все жизненные перипетии, тоже сумел сохранить себя как физически, так и духовно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвелина Бледанс в Крыму зажигает с двумя молодыми красавчиками

Артистка выставила на показ свое окружение (подробнее)

«Лифчик надевайте, неприлично же»: Соцсети оценили фото Эвелины Бледанс в Крыму

Актриса приняла в горах ванну молодости (подробнее)

«Ты сексуальный красавчик»: Полуголая Бледанс поддержала Дзюбу откровенным декольте

Артистка сняла «жаркое» видео, отдыхая в Крыму (подробнее)