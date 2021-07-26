«Вот это язык!»: Эвелина Бледанс с Шурой устроили в Крыму жаркий фотосет

Эвелина и Шура очень хорошо выглядят. Фото: Эвелина Блёданс/VK
Деятель искусств, актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в очередной раз порадовала своих подписчиков в соцсетях яркими, немного скандальными фото.
- Ох и нашумели…. летние дожди… И разлетелись - кто в Москву, кто в Африку. Не листайте карусель! - такой пост сопровождает снимки, где Эвелина Блендас вместе с певцом Шура (настоящее имя Александр Медведев, - Ред.). Звезда 90-х покорил отечественную эстраду шлягерами «Твори добро», «Отшумели летние дожди» и отсутствием передних зубов.
Фотографии имеют изрядную долю скандальности и провокации: сладкая парочка, работая на камеру, усиленно изображает страсть и чувственность.
Снимки получились яркими и эмоциональными. Фото: Эвелина Блёданс/VK
Пользователи соцсетей оценили усердие артистов, комментируя фотосет: «Вот это язык!»; «Шуру обожаю! Дай Бог здоровья, счастья и удачи ему!»; «Эвелина - красотка, умница и знатная пиарщица».
Связывает ли парочку что-то большее, чем желание друг друга прорекламировать?!
Это знают лишь сами герои жаркого фотосета - Эвелина Бледанс и Шура.
Актеры не только позировали для чувственных снимков, но и сняли забавный ролик, где завели разговор об узаконивании отношений.
Так или иначе, но артисты подарили публике яркое, позитивное настроение. Эвелина Бледанс, которой уже 50+, в очередной раз доказала, что возраст не помеха для обворожительной внешности. Отличный пример для ровесниц и не только!
Да и Шура, несмотря на все жизненные перипетии, тоже сумел сохранить себя как физически, так и духовно.
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