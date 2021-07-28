Глубоководный коллектор вошел в проект строительства севастопольских КОС «Южные»

Голубая бухта Севастополя будет чистой и безопасной для купания Фото: Анна КИРИЕНКО

Комплекс современных канализационно-очистных сооружений на 130 тысяч кубометров в сутки с коллектором глубоководного выпуска предстоит построить в Севастополе к концу 2024 года. КОС «Южные», которые запланированы по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя, должны очистить юго-западное побережье полуострова от загрязнения сточными водами.

Сейчас все стоки Севастополя идут в море после отстоя. Никакой биологической очистки нет, что никак не отвечает санитарно-эпидемиологической безопасности и снижает качество жизни горожан и отдыха туристов. Помимо бытовых, на очистные попадают стоки промышленных предприятий города, что, безусловно, пришлось учитывать в проекте.

- Данный проект является уникальным во многих смыслах, - отмечает главный инженер фирмы-подрядчика «РСК-Юг» Алексей Горев. - Комплекс сооружений требуется возвести в условиях действующего объекта, не нарушая режим его работы. Причем работа КОС неравномерная - в курортный сезон население региона увеличивается в несколько раз.

Помимо самих КОС, в проект строительства вошел сбросной коллектор до уреза воды Черного моря и глубоководный выпуск в море протяженностью 1,7 км. Объект будет оборудован системами для удаления крупных и мелких отбросов, песка, органических загрязнений, соединений азота и фосфора, доочистки и системой обеззараживания ультрафиолетовым облучением. Вода, прошедшая все этапы очистки, будет абсолютно безопасна для акватории Черного моря, морской флоры и фауны, человека.

Очищенная вода будет уходить на глубину 60 метров и ниже Фото: Анна КИРИЕНКО

Отдельно в составе комплекса сооружения предусмотрена система утилизации осадка. В высушенном состоянии его можно использовать в сельском хозяйстве как удобрение, либо сжечь и использовать золу в строительстве. Таким образом очистные сооружения будут представлять из себя комплекс переработки отходов с повторным применением.

- В составе комплекса предусмотрена станция для приема жидких бытовых отходов из ассенизаторских машин, чтобы решить проблему несанкционированного слива нечистот из выгребных ям не канализированного частного сектора, - подчеркнул Горев и добавил, что с окончанием строительства в Севастополе появятся самые современные сооружения по очистке городских сточных вод и их доочистке с целью повторного использования.

Напомним, строительство КОС «Южные» планировалось начать в 2018 году с полной сдачей объекта в 2022-м. Однако изначальный проект строительства оказался не жизнеспособным, а подрядчик попал под уголовное преследование. В мае этого года было подписано дополнительное соглашение на корректировку проекта с увеличением мощности до 130 тысяч кубометров и запасом в 30 тысяч для присоденинения канализационного коллектора Балаклавы и приема солевого рассола опреснительной станции. Понимая важность очистных, «РСК-Юг» будет вести строительство параллельно прохождению экспертизы, чтобы сдать объект в декабре 2023 года. Контракт подписан до 2024 года.

Региональная строительная компания-Юг («РСК-Юг») ведет реконструкцию очистных сооружений в курортных городах и поселках на побережье Крыма. В Федеральной целевой программе на эти цели предусмотрено 22 миллиарда рублей. Срок готовности объектов - конец 2024 года.

В этом году распоряжениями главы Крыма Сергея Аксенова компания «РСК-Юг» определена единым исполнителем разработки проектов реконструкции и выполнения строительно-монтажных работ на семи прибрежных очистных: в Большой Феодосии в поселке Приморский и на мысе Ильи, в Большой Алуште в поселке Партенит и городских очистных, в Большой Ялте в поселках Отрадное, Симеиз и Гурзуф.

Ранее «РСК-Юг» было определено единым исполнителем работ по строительству и реконструкции очистных сооружений в поселке Морское под Судаком, поселках Форос и Кацивели на Южном берегу Крыма, поселке Коктебель в Феодосийском округе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда в Севастополе появятся современные очистные сооружения

Новый проект готовит компания РСК-Юг (подробнее)

Компания «РСК-Юг» займется реконструкцией очистных сооружений на побережье Крыма

По ФЦП на эти цели выделят около 22 миллиардов рублей (подробнее)

В Севастополе достроят канализационные очистные сооружения

Работы возобновятся при поддержке Правительства РФ (подробнее)