Официальный Киев ответит за действия против жителей Крыма Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым предъявит Украине иски по 5 блокадам полуострова: водной, энергетической транспортной, банковской и продовольственной. Первый иск на 1,4 триллиона рублей касается последствий от блокирования Северо-Крымского канала, по которому полуостров получал пресную воду из Днепра.

По словам первого вице-спикера Госсовета Крыма Ефима Фикса, иск о водной блокаде планируют подать в суд до конца года. Параллельно идет работа по подтверждению размера ущерба, причиненного экономике и жителям полуострова в результате вододефицита и других действий украинских властей.

- В судебные органы будем подавать (иски) по мере готовности, - сказал Фикс в комментарии КП-Крым. - Сначала по водной блокаде. Цифру уже назвали, это порядка 1,4 триллиона рублей.

- В судебные органы будем подавать (иски) по мере готовности, - цитирует Фикса агентство ТАСС . - Сначала по водной блокаде. Цифру уже назвали, это порядка 1,4 триллиона рублей.

Кроме того, власти Крыма настаивают на привлечении к уголовной ответственности 12 организаторов блокад: экс-нардепа Верховной рады Андрея Сенченко, лидеров запрещенного меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, экс-вице-премьера Республики Крым Ленура Ислямова, а также бывших президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука, экс-представителя президента Украины в виртуальной АРК Бориса Бабина, экс-главу Государственного агентства водных ресурсов Василия Сташука, экс-нардепов Игоря Луценко и Владимира Парасюка, бывшего главу Херсонской области Андрея Путилова, а также экс-главу администрации Геническа (Херсонская область) Александра Воробьева.

По ним идут следственные действия, проверки, экспертизы. Генеральная прокуратура РФ направила материалы в европейские судебные органы с целью признания геноцидом всех действий Украины по отношению к гражданам РФ, которые проживают в Крыму.

После референдума о воссоединении Крыма с РФ в марте 2014 года официальный Киев прекратил банковское и продовольственное сообщение с регионом, отказался открывать шлюзы Северо-Крымского канала для сброса паводковой днепровской воды, перекрыл движение пассажирского транспорта. В ноябре 2015 года были подорваны магистральные линии электропередач, в результате чего Крым два месяца прожил в режиме почасовой подачи электроэнергии до возведения энергомоста с Краснодарским краем по дну Керченского пролива.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иск Украине о водной блокаде Крыма подадут до конца года

Ущерб оценен на 1,5 триллионов рублей (подробнее)

Следком РФ начал проверку по заявлению властей Крыма о водной блокаде со стороны Украины

Власти республики намерены обратиться Международный суд по правам человека

(tподробнее)

Названы имена причастных к организации блокад Крыма со стороны Украины

Депутаты парламента РК просят возбудить уголовные дела против 12 человек (подробнее)