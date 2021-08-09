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Общество9 августа 2021 17:12

Жителям Крыма теперь доступны 4 вакцины от COVID-19

Все препараты рекомендованы разным категориям граждан
Елизавета КВАЧКОВА
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Крымчане для иммунизации от ковида могут выбрать одну из четырех вакцин

Крымчане для иммунизации от ковида могут выбрать одну из четырех вакцин

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Жителям Республики Крым теперь доступны четыре вакцины от COVID-19 – «Гам-КОВИД-вак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма, каждый из препаратов рекомендован определенной категории граждан. Для взрослых старше 18 лет показанием к применению являются вакцины «Гам-КОВИД-вак» (Спутник V) и «ЭпиВакКорона». Для профилактики COVID-19 лиц в возрасте 18-60 лет рекомендуется препарат «КовиВак». Точно узнать, какая вакцина подходит в конкретном случае, можно только у врача.

Если говорить о препарате «Спутник Лайт», то он рекомендован для не привитых ранее граждан, которые уже переболели коронавирусом. Также он подойдет гражданам, ранее прошедшим 2-х кратную иммунизацию против COVID-19, в целях проведения повторной вакцинации спустя 6 месяцев после введения второго компонента прививки.

Напомним, что в Крыму вакцинацию можно пройти как в поликлинике по предварительной записи, так и в мобильных пунктах. Кроме того, руководители организаций могут обезопасить своих сотрудников от инфицирования, организовав иммунизацию трудового коллектива. Для этого работодатель должен отправить список желающих вакцинироваться сотрудников в ближайшую поликлинику.

По последним данным, на Крымском полуострове первым компонентом вакцинированы привились 438 471 человек, из них вторым – 378 107.

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