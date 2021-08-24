Строители, геодезисты и агрономы не в почете: На какие специальности Крымский федеральный университет ищет студентов

Юрсты, экономисты, врачи и фармацевты в топе специальностей будущего Крыма Фото: архив "КП"

Август - время собирать урожай от поданных заявлений на поступление в вуз и результатов ЕГЭ, полученных при окончании школы. Большинство абитуриентов уже знают, где и на какой специальности им предстоит учиться. Бюджет или коммерция, гуманитарий или технарь — многие уже определились в этих категориях, и о результатах вступительной кампании в главном республиканском вузе КП-Крым рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Крымского федерального университета им. Вернадского Алексей Гусев.

- Второй год подряд вступительная кампания проходит в режиме повышенных санитарно-эпидемических мер из-за коронавируса. В этом году вузы были обязаны предоставить возможность подачи документов дистанционно, но поскольку ситуация в Крыму была не столь напряженная, абитуриенты могли самостоятельно подавать документы, и приблизительно каждый третий решил прийти лично, - отметил Гусев. - Остальные воспользовались возможностью сделать это через сайт Госуслуги: приблизительно 3 тысячи заявлений мы получили в электронном виде, и, скорее всего, это направление будет развиваться в последующие годы.

Дистанционная форма подачи документов позволяет абитуриентам из самых отдаленных уголков РФ подавать документы на поступление в Крым. В этом году впервые в истории КФУ поступило от 10 заявлений от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.

- Наиболее популярен наш университет в Севастополе и Краснодарском крае, откуда поступает 30% заявлений. Далее Ростовская область и Ставрополье, - рассказал секретарь приемной комиссии. - По предварительным итогам около 40% студентов зачисленных на обучение представляют другие субъекты РФ.

Сейчас по всей стране идет выявление зачисленных в 2-3 вуза одновременно. По итогам зачистки продвигается очередь из абитуриентов, подавших заявления на бюджетные места. Самый большой конкурс среди специальностей не меняется вот уже 30 лет как: по 25 человек на место поступающих на юриспруденцию и экономику. Но это на первую ступень «балакавриат». В магистратуре приоритеты уже меняются.

- У нас медицинские специальности самые популярные - более 2 тысяч заявлений на 330 бюджетных мест, - подчеркивает Гусев. - Общее количество заявлений остается на уровне 17 тысяч. Но это не отражает реальных абитуриентов, поскольку многие пользуются своим правом подать документы в несколько вузов. Целенаправленно поступали в КФУ 7,5 тысяч человек.

Набор на технические специальности продлен. Строительство, геодезия, сельское хозяйство, водопользование и лесное дело — на этих направлениях недобор на бюджетные места. Для поступления необходимо сдать математику профильного, а не базового уровня. И получить не менее 39 баллов.

- Возможно поступающих отпугивает математика, возможно, есть какие-то еще причины,- указывает представитель КФУ. - Но уровень трудоустройства и заработных плат по техническим специальностям у нас один из самых высоких. В этих направлениях большое количество часов отведено IT-технологиям.

Прием документов на технические специальности продлен до 10 сентября. Для выпускников колледжей, техникумов, иностранных граждан из числа соотечественников и инвалидов с 11 по 13 сентября пройдут вступительные испытания. Вся подробная информация размещена на сайте вуза.

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