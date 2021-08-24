Политолог оценил подсчитанные Киевом «убытки» от потери Крыма

По словам политолога, крымчане потеряли намного больше средств из-за украинских санкций Фото: Архив "КП"

Бесконечные подсчеты убытков от потери Крыма уже давно не имеют никакого смысла для украинской стороны, считает политолог Денис Батурин.

Ранее в Киеве оценили ущерб в 100 миллиардов долларов. Об этом на саммите «Крымская платформа» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Круглая сумма включает в себя не только потерянные природные ресурсы, государственные активы, но и «негативные последствия для людей», которые, по словам Шмыгаля, страдают от политики властей РФ.

- Безусловно, можно приводить какие-то цифры, бесконечно считать их, но речь идет не только об экономических причинах и последствиях, а о политике и воле народа. Нельзя забывать, что решение о вхождении Крыма в состав России было принято самими жителями полуострова на референдуме, а Украина после этого включила все свои санкционные методы и даже не воспринимала волю крымчан как нечто серьезное, - отмечает эксперт.

По словам политолога, крымчане потеряли намного больше средств, которые остались в банках Украины, которые вывезли все деньги за пределы Крыма и до сих пор не готовы их вернуть.

- Референдум - это решение граждан, проживающих на конкретной территории. Поэтому если принимаются решения, вопрос принадлежности ресурсов на этой территории остается за теми, кто этот выбор делает, то есть за крымчанами, - добавляет Батурин.

Заметим, за время водной блокады Украина нанесла Крыму ущерб в размере 1,4 миллиардов рублей.

Напомним, саммит под названием «Крымская платформа» прошел в Киеве 23 августа. В нем приняли участие около 44 стран и международных организаций. Участники съезда обсуждали вопрос возвращения Крыма в состав Украины.

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