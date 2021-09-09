Крымским заведениям общепита разрешили работать до часа ночи

Кафе и ресторанам запретили работать по ночам в июне Фото: "КП" Архив

В Крыму частично смягчили ограничения по коронавирусу. Заведениям общепита с 9 сентября разрешили работать до часа ночи. Соответствующие изменения внесены в указ главы Сергея Аксенова о мерах повышенной готовности по коронавирусу.

Отметим, что в последние недели в республике снижается количество выявленных больных коронавирусом. Так, за 8 сентября в Крыму зарегистрировали 237 случаев коронавируса. Из них 165 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью. Выздоровели за сутки 362 человека.

Напомним, ограничения на работу кафе и ресторанов в ночное время были введены в июле. Тогда в республике фиксировали ежедневно до 400 больных коронавирусом. Заведениям общепита нельзя было принимать посетителей с 23.00 до 08.00. В ночное время были открыты только те кафе, где весь персонал прошел вакцинацию от коронавируса.

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