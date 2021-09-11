Чихать и плакать: Почему Симферополь и округу атаковала амброзия

Аллергики фотографируют злодея со слезами на глазах. Фото: Галина Амарандо/facebook

Красные слезящиеся глаза, в горле першит и нос заложен - для многих сентябрь проходит именно так. С середины августа началось массовое цветение амброзии и пылить она будет вплоть до середины октября. Стойкий и неприхотливый сорняк продуцирует огромное количество пыльцы, и если количество мелких зернышек превышает 10 единиц на 1 кубический сантиметр, это приводит к аллергической реакции.

Вокруг Симферополя и в самом городе почти 60% всего годового объема пыльцы в воздухе приходится на амброзию. Ее очень трудно вывести - зернышко может лежать в земле до 40 лет и ждать подходящего момента, чтобы проклюнуться. В этом году условия для амброзии самые что ни на есть подходящее - много влаги в почве, много бесхозных пустырей и мало агрохимических усилий: ответственность за ликвидацию этого карантинного растения несут землепользователи, а если их днем с огнем не сыщешь, то и спросить не с кого.

- Это задача глав администраций на территории муниципальных образований, за территориями - Минсельхоз РК, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - Вдоль трасс амброзия не выкашивается, аллергическая реакция наступает.

Чиновники идут на поклон к сельхозпроизводителям, поскольку своих тракторов и косилок нет. А еще нужно топливо и деньги на зарплату трактористу и косарю. Поэтому проще должностному лицу заплатить штраф за пышно цветущую амброзию, который составляет от 500 до 1 тысячи рублей, и не иметь головной боли с выкосом сорняка. Судя по информации Южного межрегионального управления Россельхознадзора, многие так и делают: месяц назад на администрацию Симферопольского района наложили штраф за амброзию на территории Трудовского, Мазанского, Родниковского, Добровского, Журавлевского, Молодежненского, Широковского, Гвардейского, Первомайского сельских поселений, и вот глава администрации вновь объясняется за целые поля амброзии.

- Действительно, проблема есть, - соглашается Дионис Алексанов. - Осадков много было, амброзия догоняет. Выявляем собственников сельхозугодий, задействованы все трактора в округе. Чья бы земля не была, работу проводим, боремся.

Победного конца в этой борьбе не видно. От такого карантинного растения избавиться и за год невозможно, нужно минимум три года регулярных мероприятий - выкашивать и травить химикатами поросль. Но когда сорняк оккупировал огромные территории, нужно звать на помощь специалистов.

- Мы заключили контракт на уничтожение 104 га амброзии по Симферополю, - сообщил глава столичной администрации Валентин Демидов. - К сожалению, в этом году достаточно большой объем работ в том числе из-за некачественного грунта, завезенного в город.

Сейчас в городской черте обработано 44 га и в течение двух недель работу должны закончить. Но в следующем году она взойдет опять, заставляя аллергиков чихать и плакать. Ученые же предлагают более эффективный и менее затратный способ - высаживать в традиционных местах произрастания горчицу, поскольку за несколько лет эта культура способна полностью вытеснить амброзию.

В прошлом году карантинный сорняк занимал в Крыму на 330 тысяч га. Помимо сильной аллергии, это растение иссушает и истощает почву.

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