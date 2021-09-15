В ожидании режима ЧС: Почему постоянные потопы в Симферополе хуже ялтинских и керченских

Салгир приходит в каждый двор по улице Ракетная. Фото: камеры видеонаблюдения

Пострадавшие от потопа в Керчи и Ялте получат на восстановление своих домов по 6 тысяч рублей на каждый квадратный метр. Республиканскую помощь в 50 тысяч при частичной потере и 100 тысяч при полной утрате имущества им уже выплатили. Пока идет проектирование накопительных водоемов, на подходе к Керчи прорывают обводной канал. Ялта ждет федеральные деньги, чтобы закончить расчистку и обустройство русел рек Дерекойка и Учан-Су.

А жители улицы Ракетная в Симферополе недоумевают - почему то, что произошло в Керчи, считается чрезвычайной ситуацией, тогда как их дворы регулярно уходят под воду и это вариант нормы.

Улица Ракетная превращается в реку после каждого ливня. Фото: камеры видеонаблюдения

- После каждого ливня наши дворы затапливает приблизительно на метр, - рассказывает жительница частного сектора по улице Ракетная Татьяна Андрюшина. - В этом году нас уже дважды топило, МЧС из подвала выкачало 123 кубометра воды, документально все подтверждено. У соседей вода в дом на 30 см зашла.

Потопы на Ракетной случались и раньше. Гидротехнические сооружения для регулировки потока Салгира, построенные к 200-летию Симферополя, давно заржавели и вышли из строя. Критической ситуация стала в 2015 году, когда русло реки оказалось ничьим - муниципальное предприятие «Чистый город» считает зоной своей ответственности территорию до моста на улице Гагарина. Дальше собственник не определен, балансодержатель тоже. В результате за шесть лет наносы из камней и мусора образовали в русле реки острова, протяженностью в несколько метров. И после ливней потоки воды выбирают себе более легкий путь - по прилегающим дворам.

Двор 29 мая этого года до дождя. Фото: камеры видеонаблюдения

Двор 29 мая после дождя. Фото: камеры видеонаблюдения

- Каждый раз, когда идет дождь, мы теряем сон, потому что не известно, к чему приведет выход воды из русла на этот раз, - сетует Андрюшина. - В каждом дворе есть дети, пожилые люди. Есть за кого переживать.

Со свой бедой жители Ракетной обращались ко всем главам администрации Симферополя по мере их вступления в должность. В июне встречались с нынешним руководителем Валентином Демидовым. Но все ссылаются на дефицит средств в бюджете, а плановые работы по расчистке русла Салгира намечены на 2024 год.

В Керчи это ЧС, в Симферополе - норма жизни. Фото: камеры видеонаблюдения

- Мы просим, коль в бюджете нет денег, дайте разрешение на строительство берегоукрепительной дамбы возле наших домов, пока нас не смыло или кого-то не убило, - подчеркивает Андрюшина. - Но нам сказали - добивайтесь признания ситуации ЧС муниципального масштаба, чтобы деньги выделили из резервного фонда. Другого варианта нет.

Русло Салгира зарасло кустами и завалено мусором. Фото: Татьяна Андрюшина

В июне после осмотра проблемного участка Демидов сообщил, что основная причина разлива Салгира - низкая пропускная способность. Очень много поваленных деревьев, веток, бытового мусора, грунта, есть даже острова, заросшие травой, - все это мешает проходу воды. Однако с тех пор картина не изменилась.

Балансодержателя для этой части города не определили. Фото: Андрюшина

Русло Салгира забетонировали к 200-летию Симферополя в 1984 году. Ремонт будет к 240-летию. Фото: Андрюшина

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