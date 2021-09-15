«Повесим твоих детей на орехе»: Как меджлис* угрожал подрывникам газопровода в Крыму

Представители запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа угрожали подозреваемому в подрыве газопровода в Симферопольском районе. Асан Ахтемов признался на допросе представителям ФСБ, что совершил диверсию в Симферопольском районе из-за страха, что украинцы могут что-то сделать с его семьей.

- Единственное, почему я это сделал, только потому, что угрожали моей семье, я боялся за них. В день совершения преступления мне позвонили представители Украины и сказали мол, выгляни в окно. И озвучили, что дочка играет в песочнице, а сын стоит около бочки, а за домом растет орех. Мол, не выполнишь наше распоряжение, как в следующий раз выглянешь в окно, твои дети будут висеть там. Сказали, что я должен взять взрывчатку и сделать то, о чем они просят, - рассказал Ахтемов на допросе, видео которого обнародовал телеканал «Крым 24».

ПРИСЛАЛИ ОТКРЫТКУ И БОМБУ

Асан Ахтемов признался, что он вместе с братом Азизом выезжал в Херсон, где двое украинцев показали взрывное устройство и рассказали, как обращаться с бомбой. В той же квартире Ахтемовы заполнили анкеты с личными данными - написали и о себе, и о детях, о месте жительства. В итоге крымчане отказались подрывать газопровод, и их отправили обратно. Но через некоторое время представители меджлиса* снова вышли на связь с «завербованными» и уговаривали их на совершение диверсии.

- Нас уговаривали, чтобы мы все-таки подорвали газовую трубу, что ничего страшного в этом нет. Мол, они просто этим хотят насолить воинской части. За это обещали заплатить 50 тысяч гривен. Это где-то 1 800 долларов. Позже они позвонили и сказали, что отправили «подарок» рейсовым автобусом Херсон-Симферополь. Я открыл пакет, в нем была открытка с надписью «С Днем рождения», конфеты и мягкая игрушка, - вспоминает Асан.

Вторая посылка, по его словам, была уже не такой безобидной. Помимо открытки с пожеланиями и конфет, там была четырехкилограммовая головка сыра.

- Посылку я поехал забирать на своей машине, положил пакет под сидение. Когда приехал домой, пришло сообщение, что нужно вскрыть сыр, а внутри найти взрывное устройство. Сказали аккуратно его достать, а сыр выбросить. Устройство я достал и спрятал в гараже по месту жительства в старой хлебнице, - поделился подробностями диверсант.

Дальше Асан уже готовился непосредственно к диверсии: осматривал место подрыва, несколько раз туда ездил. А в день «х» выкопал яму и положил бомбу под газопровод.

СПЕРВА ВСЕ БЫЛО ПО-ДРУЖЕСКИ

Украинцы не сразу действовали угрозами. Сначала Асан Ахтемов подружился с Нариманом Джеляловым, замглавы меджлиса*.

- Я познакомился с Нариманом Джеляловым. Мы общались по-дружески, посещали культурные мероприятия, доверяли друг другу. Такое общение привело к тому, что он дал мой номер людям из Украины. Сейчас я понимаю, что они использовали меня для своих целей, чтобы через меджлис* влиять на крымских татар, находящихся в Крыму, - признался задержанный.

СПРАВКА «КП»

Подрыв газопровода военной части в Перевальном произошел 23 августа, накануне Дня независимости Украины и заседания в рамках площадки «Крымская платформа» в Киеве. Подозреваемых в диверсии задержали 5 сентября. По данным силовиков, Джелялов нашел в Крыму исполнителей, которые могут совершить диверсию, и отправил их на Украину, где мужчин научили обращаться со взрывчаткой. Кроме того, в ФСБ РФ подтвердили связь меджлиса крымскотатарского народа* со спецслужбами Украины.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела о диверсии и пособничестве. Все фигуранты заключены под стражу на два месяца - до 4 ноября 2021 года.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

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