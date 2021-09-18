На севастопольских КОС «Южные» залили первый бетон

Первый бетон пошел в фундамент новых очистных Севастополя Фото: Анна КИРИЕНКО

На канализационно-очистных сооружениях «Южные» в Севастополе началась активная фаза строительных работ. Под телекамеры и с участием руководства города залили первый бетон в фундамент здания механической очистки, с которого начнется новая эра обращения с отходами и экологически ответственного отношения к Черному морю.

- Прошел год с момента подписания госконтракта, - подчеркнул первый заместитель генерального директора компании-подрядчика «РСК-Юг» Михаил Балдин. - С того момента было проведено множество совещаний, консультаций с профильным профессиональным сообществом по корректировке проекта. В мае была подписана корректировка, сегодня мы приняли первый бетон на площадке, приступили к заливке фундамента здания механической очистки.

Скоро от изношенных конструкций не останется и следа Фото: Анна КИРИЕНКО

К следующему лету оно будет полностью готово принимать стоки большой севастопольской агломерации. Даже внедрение механической очистки и улавливателей песка существенно скажется на качестве морской воды в Казачей бухте. Затем подрядчик займется возведением отстойников, блоками биологической очистки, доочистки и обеззараживания. В финале — укладка глубоководного коллектора, который выведет очищенные стоки на 1,7 км от берега.

- Подрядчик приступил к активной фазе строительного процесса, - отметил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. - По контракту срок завершения работ - конец 2024 года, но по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина и губернатора Севастополя Михаила Развожаева планируется построить объект раньше.

К следующему лету здание мехочистки будет готово Фото: Анна КИРИЕНКО

На следующей неделе большая делегация от Севастополя отправится изучать опыт работы современных очистных сооружений «Люберцы» в Москве и «Чебоксарские» в Казани. Задача выбрать оптимальный для региона способ утилизации осадка. Проектом предполагалось, что его будут высушивать и сжигать. По-хорошему его можно использовать при рекультивации свалок и отработанных карьеров, которых в Крыму множество. Второй вариант - компостирование для использования в сельском хозяйстве. Но окончательное решение еще не принято. Сейчас на повестке строительство здания административно-бытового корпуса, которое проектировщики задумали сделать похожим на корабль.

Срок сдачи объекта - 2023 год Фото: Анна КИРИЕНКО

Отметим, проект строительства КОС «Южные» в Севастополе едва ли не первым вошел в Федеральную целевую программу развития Крыма до 2020 года (ФЦП) с бюджетом в 6,8 миллиарда рублей. Вокруг севастопольских очистных развернулся сюжет с элементами криминальной драмы, эпилогом которого стал новый контракт и новый проект. Предыдущие проектировщики допустили множество ошибок, не учли карстовые полости и водоносные скважины, которые питают частный сектор по-соседству.

Внесенные изменения позволили впервые применить технологии водного рециклинга: 25 тысяч кубометров стоков в сутки будет идти на вторичное использование. На городскую централизованную систему отопления пойдет 10-15 тысяч и еще 10 тысяч готово принимать городское хозяйство Севастополя на технические нужды.

Общая мощность очистных составит 130 тысяч кубометров в сутки с возможностью увеличения до 160 тысяч. По проекту на КОС «Южные» будут приходить стоки Балаклавы, где от строительства собственных очистных решили отказаться.

Реконструкцией 13 КОС на побережье Крыма также занимается компания «РСК-Юг». Шесть уже находятся в стадии строительства: в поселках Форос, Санаторное, Малореченское, Кацивели, Морское и Коктебель. Остальные находятся в стадии проектирования: КОС Симеиз, Алушта, Партенит, Гурзуф, Ялта, КОС Приморский и на мысе Ильи в Феодосии.

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