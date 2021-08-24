В следующем сезоне море станет чище: как идет строительство КОС «Южные» в Севастополе

Иловые накопители на КОС "Южные" могут послужить декорациями для апокалептического фильма Фото: Анна КИРИЕНКО

Ржавчина и вонь. Больше о состоянии КОС «Южные» в Севастополе и не скажешь. Городская агломерация с миллионным населением, удваивающимся в летние месяцы, ежедневно выдает свыше 100 тысяч кубометров канализационных стоков, которые после механической очистки спускают в море. Никакого обеззараживания, биологической очистки, вторичного использования воды - ничего этого нет. И вряд ли бы появилось, не перейди Крым в состав Российской Федерации. У соседнего государства никогда не было денег на капитальный ремонт и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, только неуемное желание брать кредиты под эти цели без реального результата.

Проект строительства КОС «Южные» в Севастополе едва ли не первым вошел в Федеральную целевую программу развития Крыма до 2020 года (ФЦП) с бюджетом в 6,8 миллиарда рублей. Вокруг севастопольских очистных развернулся сюжет с элементами криминальной драмы, эпилогом которого стал новый контракт и новый проект, о чем «Комсомолка» писала ранее. А сейчас мы ходим по строительной площадке вместе с руководителем проекта от фирмы-подрядчика «РСК-Юг» Роланом Аскяровым.

- Изменения в проект будут вноситься вместе с этапами строительства, - говорит он. - Стоит задача закончить объект в 2023 году, а сейчас у нас 2021-й. И чтобы все закончить за два года, ждать согласований всей стройки времени нет - будем строить, вести изыскания и корректировать проект одновременно.

На стройплощадке кипит работа: одно сносят, другое тут же строят Фото: Анна КИРИЕНКО

Ковши экскаваторов вырубают очертания котлована под будущее здание механической очистки. К концу августа строители начнут заливать его фундамент, а уже к следующему лету этот этап будет закончен полностью.

- Мы почему с него приступаем, потому что хотим переключить прием стоков на новое здание мехочистки уже в процессе строительства, - поясняет Аскяров. - Как только переключим стоки, отстойники уже будут не нужны. Мы их будем выводить из эксплуатации. А качество очистки воды, проходя через песколовки и здание мехочистки, уже будет на порядок выше, чем то, что сегодня сливается в море. Так что к следующему купальному сезону морская вода станет чище и значительно.

На КОС выходят множетсво не известных труб Фото: Анна КИРИЕНКО

Вся стройка разбита на три этапа. После мехочистки подрядчик займется возведением отстойников, блоками биологической очистки, доочистки и обеззараживания. В финале - укладка глубоководного коллектора, который выведет очищенные стоки на 1,7 км от берега. Параллельно будут идти проектно-изыскательские работы, поскольку прежние проектировщики допустили множество ошибок, не учли карстовые полости и водоносные скважины, которые питают частный сектор по соседству. К слову, в украинскую бытность землю над канализационным коллектором раздали под частную застройку. И владельцев домов еще предстоит убедить в необходимости менять изношенные трубы, проходящие прямо по их участку.

Окончательно не решен вопрос с использованием осадка - в проекте заложена технология сушки с последующим сжиганием. Но по-хорошему его можно использовать при рекультивации свалок и отработанных карьеров, которых в Крыму множество. Второй вариант - компостирование для использования в сельском хозяйстве.

Площадка КОС Южные позволяет разместить накопители для вторичной воды Фото: Анна КИРИЕНКО

Под вторичное использование пойдет 25 тысяч кубометров стоков в сутки. На городскую централизованную систему отопления пойдет 10-15 тысяч и еще 10 тысяч готово принимать городское хозяйство Севастополя на технические нужды. Это едва ли не единственный в Крыму проект, где применяются технологии водного рециклинга. Размеры строительной площадки позволяют установить накопительные резервуары, чего не скажешь о 13 проектах КОС на крымском побережье.

- Мы должны к 2024 году все КОС модернизировать, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24». - И первоочередно прибрежные КОС. На 13 объектах уже все в работе находится. Хотим забрендировать Черное море статусом «голубого флага».

Реконструкцией 13 КОС на побережье Крыма также занимается компания «РСК-Юг». 6 уже находятся в стадии строительства: в поселках Форос, Санаторное, Малореченское, Кацивели, Морское и Коктебель. Остальные находятся в стадии проектирования: КОС Симеиз, Алушта, Партенит, Гурзуф, Ялта, КОС Приморский и на мысе Ильи в Феодосии.

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