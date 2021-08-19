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экономика19 августа 2021 17:41

Почему на Южном берегу Крыма отказались от вторичного водопользования

Новые очистные сооружения будут строить на месте старых.
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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На южнобережье нет свободной земли под новые канализационные очистные

На южнобережье нет свободной земли под новые канализационные очистные

Фото: Анна КИРИЕНКО

Вторичное использование пресной воды в Крыму специалисты выносят в один из основных методов сохранения дефицитного ресурса. При острой нехватке воду из подземных источников используют для мытья машин, поливе газонов и прочих технических нужд, где спокойно можно применять воду после прохождения канализационных очистных. Но в проектах по реконструкции КОС на Южнобережье Крыма эту возможность не предусмотрели: места для строительства накопительных емкостей на ЮБК нет.

- Вторичное использование предполагается во всех проектах, в частности для нужд самих КОС, - рассказал первый заместитель генерального директора компании «РСК-Юг» Михаил Балдин. - Для использования воды на полив и для нужд ЖКХ нужно иметь возможность накапливать эту воду. И если в Феодосии еще можно найти площадки для накопителей, то в Ялте сами очистные запроектировать негде, не говоря о накоплении. А транспортировать ее куда-то - довольно серьезные экономические затраты. Поэтому на Южном берегу физически невозможно использовать вторичную воду.

Проектировщики столкнулись в Ялте со сложной задачей - ремонт и реконструкцию очистных сооружений нужно вести в пределах ограниченной территории без возможности переключения стоков. Городские КОС на 80 тысяч кубометров находятся на насыпном острове в море, и, чтобы заменить морально и физически устаревшие коммуникации, подрядчику придется применять нетривиальный подход.

Строительство очистных потребует нетривиальных решений

Строительство очистных потребует нетривиальных решений

Фото: Анна КИРИЕНКО

- С технической точки зрения Ялта - сложный объект, где нужно реконструировать КОС на 80 тысяч кубометров в пределах 3,5 га и действующих очистных. Поэтому будет много нестандартных решений, - уточняет Балдин. - Территориально они останутся там же, поскольку другого места в городе нет. Останавливать и демонтировать очистные на время строительно-монтажных работ нельзя.

В случае постройки опреснительной станции, которую планируется разместить на территории бывшей нефтебазы выше очистных сооружений в Массандре, концентрированный рассол будет смешиваться с пресными стоками непосредственно в камере перед глубоководным выпуском. Проектного решения по прохождению коллектора еще нет, это задача для разработчиков опреснителя. Но то, что смешивать стоки непосредственно на очистных не получится из-за лимитов площадки, - объективная реальность.

- В Гурзуфе, Партените, Форосе, поселках Санаторное и Симеиз - везде очистные сооружения останутся на своих местах, поскольку других площадок для них просто не существует, - уверен замдиректора фирмы-подрядчика строительства КОС.

Замене и реконструкции подлежат 13 КОС на побережье

Замене и реконструкции подлежат 13 КОС на побережье

Фото: Анна КИРИЕНКО

В поселке Кацивели долгое время не могли найти участок для строительства дополнительных очистных. На правительственном уровне решено выделить под КОС 0,8 га территории рядом с Морским гидрофизическим полигоном института РАН в Севастополе, поскольку все остальное пространство занято. Были предложения не строить очистные сооружения в самом Кацивели, а сделать сбросной коллектор на КОС Симеиз, для чего пришлось бы пробивать туннель сквозь гору Кош-Кая. На это природоохранные ведомства вряд ли бы согласились: гора имеет заповедный статус и содержит памятники археологии. В итоге от этого решения отказались.

- Мы получили разрешение в Кацивели по изъятию зеленых насаждений на участке, договорились с Морским гидрофизическим институтом РАН о пересадке иглицы на их территорию. Можжевельник и фисташку будем высаживать на территории МДЦ «Артек» из расчета 3 дерева за 1 вырубленное, - уточнил Балдин.

В Кацивели идет строительство «игорной зоны». Она расположится на территории 14,6 га и представляет собой масштабный комплекс «Золотой берег» с казино, гостиницей, ресторанами, кафе, летним театром, киноконцертным залом, конференц-залом, крытыми и открытыми бассейнами. Под этот комплекс в Кацивели необходимо построить новые очистные сооружения с глубоководным выпуском в море. Объект запланирован по ФЦП и стоит 851 миллион рублей.

- Стоит задача все закончить в 2023 году, ресурсов для этого хватает, - заверил Балдин. Строим как собственными силами, так и с привлечением субподрядчиков.

Напомним, компания «РСК-Юг» занимается реконструкцией 13 канализационно-очистных сооружений на побережье Крыма. Из них 6 уже находятся в стадии строительства: в поселках Форос, Санаторное, Малореченское, Кацивели, Морское и Коктебель. Остальные находятся в стадии проектирования: КОС Симеиз, Алушта, Партенит, Гурзуф, Ялта, КОС Приморский и на мысе Ильи в Феодосии.

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