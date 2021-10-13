Коронавирус наступает: Крым не будет запрашивать помощи военных полевых госпиталей

В канун Нового года в Крыму было развернуто два полевых госпиталя в помощь гражданским медикам Фото: Архив "КП"

Каждый день в Крыму новые рекорды по заболеваемости коронавирусом. Цифры перевалили за психологический рубеж в полтысячи выявленных в сутки, больницы перешли с плановой на экстренную помощь, прививочная кампания забуксовала, но новых антиковидных мер пока ждать не стоит.

- Возможно, наступает стабилизация процесса, и этому способствует массовое тестирование граждан, - считает вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.- Несмотря на ежедневный прирост в 10-13 человек, показатель заболеваемости снижается. Мы уже приняли меры, чтобы главная категория группы риска 65+ находилась дома.

Рост заболеваемости коронавирусом идет по всей стране. По этой причине вводить ограничения на въезд в Крым бессмысленно, как и объявлять локдаун - за самоизоляцией должен быть жесткий контроль, и если весной 2020 года люди соблюдали рекомендации, то за полтора года приобрели иммунитет к ограничениям.

Что касается коллективного иммунитета, то если раньше Роспотребнадзор говорил о планке в 800 тысяч привитых, то сейчас речь идет о 1 миллионе 200 тысячах. По факту вакцинированных чуть больше полумиллиона, и на форсировании прививочной кампании сейчас сосредоточатся все усилия властей.

- Заболеваемость коронавирусной инфекции среди вакцинированных в Крыму составляет 1,8%, - уточняет Романовская. - Это около 8 тысяч человек из более чем 500 тысяч привитых. 50% перенесли инфекцию легко, остальные в средней степени тяжести. В основном, это люди старше 60 лет. Умерших среди вакцинированных не было.

Основной причиной смертности и тяжелых случаев COVID-19 остается позднее обращение за медицинской помощью. Но и получить ее своевременно задача не из легких - очереди на прием к терапевту огромные, участковых врачей не хватает, а «скорая» приезжает на вызов с огромным опозданием. Под ковид отведено больше 4 тысяч коек в больницах Крыма - цифра на грани срыва оказания других видов помощи. Однако обращаться к военным для развертывания полевых госпиталей республиканские власти не станут, рассчитывая на договоренности с медчастями на полуострове отвести некое количество мест под лечение коронавирусной инфекции и пневмонии.

- Разворачивать новые койки до бесконечности мы не можем, иначе придется закрыть всю плановую помощь, - говорит Романовская. - Задача в качественной амбулаторной помощи, чтобы не занимались самолечением и лечились препаратами, которые выдал доктор.

Если медикаментозного и терапевтического сопровождения лечения от поликлиники нет, вице-премьер заверила, что готова лично разобраться в таких случаях и выяснить, по какой причине медучреждение или врач отказали больному. Также это касается отказа обслуживать пациента не по месту прописки, а по месту проживания.

Родителям стоит проявлять настороженность по отношению к детским простудам. За внешними признаками ОРВИ вполне может скрываться «дельта» штамм коронавируса, который на 5-6 день течения болезни дает резкое ухудшение состояния. За последний месяц зарегистрировано 2,5 тысячи случаев инфицирования у пациентов в возрасте до 18 лет. Это довольно много, учитывая отсутствие детской вакцины от вируса. Тем не менее, переводить учебный год в онлайн намерений нет - проследить за самоизоляцией школьников в урочное время практически невозможно. На карантин перешли 8 школ и 142 класса с высоким процентом заболевших и контактирующих с ними лиц.

До декабря основной акцент будет сделан на тестировании раз в неделю сотрудников гостиниц, санаториев, автотранспортных предприятий, АЗС, общепита и торговли, если вакцинированных в коллективе меньше 80%. Переболевших коронавирусом это тоже касается, поскольку уровень антител в их крови тоже нужно проверять еженедельно.

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