8 ноября 2021 года выходной или нет в Крыму

Нерабочие дни на полуострове продлятся с 30 по 7 ноября Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал постановление, которое устанавливает на территории полуострова нерабочие дни с 30 по 7 ноября включительно. Согласно указу президента, 8 числа в республике уже будет рабочий день.

На время частичного локдауна многим организациям придется отправить своих сотрудников на вынужденные выходные с сохранением заработной платы.

В первую неделю ноября смогут работать больницы, коммунальные службы, энергетики, транспортные компании, перевозящие пассажиров. Все заведения общепита, салоны красоты и отели также смогут принимать клиентов, но только по предъявлению QR-кодов или ПЦР-тестов.

Напомним, с 25 октября на территории республике начала действовать система QR-кодов. По всему региону работает около 70 мобильных групп по контролю за соблюдением антиковидных мер, а нарушителей ждут штрафы. Работодатели могут заплатить штраф до 300 тысяч рублей. К ответственности привлекают и обычных граждан, которые пытаются пройти в заведения без сертификата с QR-кодом. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей.

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