Не мытьем, так катаньем: Оскандалившийся МУП Симферополя требует от жильцов самостоятельно повысить платежи

Состояние жилых домов одного директора привели к увольнению, второго - к повышению расценок Фото: Анна КИРИЕНКО

Оскандалившийся МУП «Киевский Жилсервис», который намеревался под видом выполнения поручения главы Крыма значительно увеличить стоимость услуг, вынуждает жителей самостоятельно утвердить новые расценки. Удорожание по каждому многоквартирному дому составляет от 30% до 60%.

КАК НЕТ, ЕСЛИ ДА

Еще в начале октября МУП «Киевский жилсервис» на своих страницах в соцсетях разместил обращение руководителя предприятия Михаила Розума о необходимости поднять квартплату в связи с увеличением расходов на зарплату дворникам. Аналогичные обращения появились на информационных досках подъездов домов, обслуживаемых МУПом с приглашением прийти на общее собрание жильцов для утверждения нового тарифа квартплаты - 19 рублей за 1 кв метр жилья без лифтов и 24 рубля за 1 кв метр жилья с лифтом.

Возмущенные симферопольцы стали обращаться к главе Крыма Сергею Аксенову, указывая на невыполнение внесенных в договоры услуг и не желание управляющей компании отчитаться о расходовании ранее полученных средств.

- Кому-то дурная голова покоя не дает, - отреагировал Аксенов на обращения горожан в ходе совещания по проблемам ЖКХ. - На 30% поднимают стоимость услуг, которые не оказываются... Это провокация, приезжают и говорят, что Аксенов указал.

Решение резко повысить квартплату министр ЖКХ Крыма Сергей Донец назвал преждевременным, но обвинил во всем жильцов, которые не приходят на собрания и не обсуждают с управляющей компанией необходимые работы и услуги по содержанию общедомового имущества. После таких заявлений, в МУП «Киевский Жилсервис» решили отказаться от собраний, и потребовать от жильцов утвердить расценки без обсуждений.

- МУП «Киевский Жилсервис» предлагает мне как председателю дома провести общее собрание и утвердить новый тариф в размере 19,17 рубля без предоставления каких-либо оснований для этого, либо искать новую управляющую компанию, - говорится в заявлении в Инспекцию по жилнадзору Крыма председателя одного из МКД Симферополя. - В связи с таким ответом и нежеланием управляющей компанией вести с председателем дома диалог, а выдвигать одни ультиматумы и запугивать расторжением договора, просьба провести проверку подведомственной Вам организации - МУП «Киевский Жилсерсис».

СУДИТЕСЬ САМИ

Судя по официальным протоколам собраний, размещенном на сайте МУПа, в мае-июне проходили собрания с представителями многоквартирных домов, чтобы зафиксировать насущные проблемы. О том, что их решение будет основанием для повышения стоимости на 30-60% речь не шла. Тем более, что долги перед МУПом в десятки миллионов рублей, по которым управляющая компания не ведет претензионную работу, говорят об отсутствии желания искать внутренние резервы для выполнения договорных обязательств. Отказ проводить собрания с жильцами и отчитываться о расходовании средств и вовсе противозаконно.

- У каждого дома есть дата подписания договора с управляющей компанией, и это ежегодный рубеж отчета о проделанной работе, - пояснил КП-Крым директор АНО «ЖКХ-Контроль» Анатолий Петров. - При этом законодательством определен крайний срок для всех управляющих компаний - первый квартал следующего за отчетным года. За сим принимается решение, продолжать сотрудничество или нет. Но, зачастую, позиция у жильцов такая - мы ругаем МУП, но выбирать другую организацию не хотим.

В Крыму больше 200 лицензированных управляющих компаний, из них несколько десятков работают в Симферополе. Они представлены на сайте Инспекции по жилнадзору с рейтингом эффективности работы. В «ЖКХ-Контроль» готовы предоставить свой рейтинг, с учетом количества поступающих жалоб и качества подготовки домов к отопительном сезону. Поэтому нет смысла держаться за МУП «мертвой хваткой», тем более, когда там нет желания выстраивать партнерские отношения с жильцами.

- В одностороннем порядке поднять стоимость услуг управляющая компания не может, - подчеркнул Петров. - Только по решению общего собрания жильцов. И это право собственников квартир - не принимать условия управляющих компаний. Но для этого нужно, чтобы участвовало не менее 50% жильцов. Можно в заочной форме пройти и собрать подписи.

В том, что МУП угрожает расторжением договора, ничего предосудительного нет. Но если управляющая компания не собирается отчитываться о расходах, нужно обращаться в Инспекцию по жилнадзору. В «ЖКХ-Контроль» уже скопилось множество жалоб на МУП «Киевский Жилсервис» относительно повышения стоимости обслуживания домов. Тем более, что по подсчетам МинЖКХ оплата 16,8 рублей за 1 кв м жилья является достаточной, чтобы содержать МКД в чистоте и порядке.

Напомним, в мае глава Крыма Сергей Аксенов поручил властям Симферополя уволить руководителя предприятия МУП «Киевский Жилсервис». Решение главы последовало после обхода домовладений и дворов, находящихся на обслуживании МУПа. Тогда же новым руководителем предприятия был назначен Михаил Розум.

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