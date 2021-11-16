Физрука главного вуза Крыма уволили за пошлую штуку в адрес студентки

Студенты говорят: пошлые шутки и аморальные высказывания были привычным делом почти на каждой паре. Фото: Соцсети

В Симферополе уже несколько дней разгорается скандал вокруг преподавателя физической культуры в Крымском федеральном университете. Все началось с колкой фразочки в сторону 17-летней студентки, а привело к увольнению по статье за «аморальный проступок, несовместимый с продолжением воспитательной функции».

Виктор Викторович преподает больше 20 лет. Постоянно тренировал спортсменов и даже 12 раз был чемпионом в тяжелом весе, но студенты говорят: пошлые шутки и аморальные высказывания были привычным делом почти на каждой паре физкультуры. Кому-то это казалось смешно, но были и те, кто такой юмор не ценил. Как итог - заявление на имя ректора, громкие разбирательства и увольнение.

«РАЗДВИНЬТЕ НОГИ ШИРЕ»

Все случилось на паре по физкультуре. Было обычное занятие для студентов первого курса. Часто они проходят в спортзале сразу с несколькими группами и преподавателями, но в этот раз Виктор Викторович заменял приболевшего коллегу. Когда в самом начале пары ребята построились в шеренгу, он обратил внимание на одну из студенток.

- Она была одета совсем не так, как мы объясняли на вводном уроке. Короткие шорты, больше похожие на трусы, и майка с огромным вырезом, груди наружу, - рассказывает КП-Крым преподаватель. - Я и сделал ей замечание насчет этого. Внешний вид и правда был провокационным.

Девочку обидело такое внимание к ее форме, но она продолжила заниматься.

- Позже студентку возмутила команда во время выполнения упражнения, обращенная ко всей группе: «Раздвиньте ноги шире», и апогеем стало обучение приемам самообороны и сказанная мною фраза о неизбежности расслабиться, если изнасилование неизбежно! Вот и весь список моего «аморального проступка!» Так вот, для тех, кто не понимает скрытого смысла «черного юмора» этой фразы и готов принять фундаментальное объяснение следующий пространный текст и мои выводы. Если изнасилование неизбежно, расслабься и попытайся получить удовольствие», - с легкостью объясняет Виктор Викторович.

По словам преподавателя, перед тем, как пошутить, он несколько раз спросил, готова ли группа воспринимать его черный юмор. Все в один голос согласились, поэтому он и решил привести именно такой пример.

Другие ученики физрука не согласны с обвинением Виктора Викторовича, поэтому они решили написать петицию. Фото: Соцсети

ПОШЛОСТИ НА КАЖДОЙ ПАРЕ

Как рассказала КП-Крым одногруппница студентки, после нелепой шутки последовало неловкое молчание, а позже - возмущения со стороны девочек.

- Преподаватель каждое упражнение сопровождал комментариями про насилие над женщинам, сделал замечание студентке, находящейся на уроке в шортах, что она провоцирует мужчин. Было еще очень много оскорбительных фраз с его стороны, - утверждает девушка.

По словам студентов группы, в адрес Виктора Викторовича часто поступали жалобы о его поведении и колких, неуместных шутках. Чаще всего фразы были пошлого характера и ребятам было просто неприятно их слышать.

НАПИСАЛИ ПЕТИЦИЮ

Но другие ученики физрука не согласны с обвинением своего педагога. По их словам, Виктор Викторович всегда был хорошим учителем и тренером, поэтому сразу после того, как они узнали о скандале, решили написать петицию и вернуть любимого преподавателя в университет. Документ уже поддержали больше 700 человек.

На момент публикации документ уже поддержали больше 700 человек.

- Я очень благодарен своим студентам, потому что я до сих пор считаю, что в моих словах ничего возмутительного и аморального нет, но тем не менее меня уволили, да еще и по статье 81 ТК РФ п.8 части первой - за совершение однократного грубого аморального проступка, несовместимого с продолжением воспитательной функции, - говорит Виктор Викторович.

Заявление об увольнении преподавателя до полиции еще не дошло. В университете о ситуации уже знают. В ближайшее время обещают разобраться в том, кто же на самом деле виноват.

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