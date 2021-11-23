Крым входит в топ-10 направлений новогодних маршрутов россиян

Новый год в Крыму будет без массовых гуляний и рождественских ярмарок

Крым входит в топ-10 направлений отдыха россиян на новогодние каникулы. Бронирование туров идет на уровне прошлого года, и рынок моментально реагирует на любую информацию дополнительных ограничениях.

- Несмотря на яркий старт продаж новогодних туров, после введения дополнительных ограничений в ноябре мы получили значительное снижение динамики продаж и фиксировали отказы, - сообщил генеральный директор компании-туроператора «Алеан» Илья Уманский. - Идем в динамике прошло года.

В числе регионов, куда россияне отправятся на зимние каникулы, лидирующие позиции занимает Сочи, Крым, Татарстан, Московская область, Алтай, Ставрополье и Тюмень. Цены на новогодние туры, по оценке туроператора, в среднем выросли на 5% и держатся в этом диапазоне благодаря сдержанному спросу.

- У туристов есть беспокойство по поводу возврата средств в случае введения новых ограничений, - отметил Уманский. - У туристов тревожное состояние, и любая негативная новость сильно влияет на спрос.

Благодаря принятому постановлению правительства, авиакомпании активно используют невозвратный тариф при продаже авиабилетов. Гостиницы и курортные комплексы активно копируют эту модель и пытаются при бронировании новогодних туров выдвигать гостям невозвратный тариф, при котором деньги возвращаются только по уважительной причине.

- Средняя глубина бронирования скатилась к самому низкому показателю и не превышает двух недель, - добавил Уманский. - Возможное введение QR-кодов на транспорте уже замедлило активность продаж зимних туров.

Главным ограничивающим фактором туроператоры называют дефицит сертифицированных отелей и гостиниц, поскольку при росте спроса в 2-3 раза по внутренним направлениям в сравнении с 2019 годом увеличением турпотока могут похвастаться только несколько регионов, где нет острого дефицита объектов.

Напомним, по данным Ассоциации «Туристический альянс Крыма» в предстоящие новогодние праздники туристы выбирают отдых на Южном берегу Крыма с собственной инфраструктурой. Таких от Алушты до Фороса не много, и в условиях ограничений на массовые мероприятия ждать наплыва отдыхающих на празднование Нового года не стоит.

Накануне Минкурортов Крыма сообщило о высокой загрузке объектов размещения на новогодние праздники. Несмотря на жесткие антиковидные ограничения, уровень бронирования составляет в среднем 60%, а в крупных и востребованных семейных курортных комплексах достигает 90%

В тоже время загрузка средних и малых отелей Крыма на новогодние праздники не превышает 30%. Многие обладатели прививочных сертификатов выбирают поездки в Турцию и Египет, поскольку стоимость отдыха уровня 4 «звезды» и выше там гораздо ниже крымских расценок. Вдобавок, есть риск дополнительных ограничений на новогодние и развлекательные программы, как было в прошлом году на фоне более низких цифр заболеваемости коронавиурсом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На новогодние праздники туристы выбирают Южный берег Крыма

Отмечается высокая загрузка в курортных комплексах полуострова (подробнее)

Новый год в Крыму продан на треть: Владельцы частных отелей не разделяют оптимизма чиновников на зимние каникулы

Для многих россиян курорты Турции и Египта теплее и привычнее (подробнее)

Загрузка отелей Крыма на новогодние праздники достигает 90%

Уровень бронирования остается высоким вопреки COVID-ограничениям (подробнее)