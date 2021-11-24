Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин уходит в отставку

Андрей Рюмшин был вице-премьером с октября 2019 года. Фото Facebook

Первый вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин, курирующий сферу сельского хозяйства, подал в отставку. Как сообщил КП-Крым первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс, чиновник написал заявление по собственному желанию.

- В Госсовет поступило представление принять отставку на основании поданного заявления по собственному желанию. Документ подписан главой республики, - сообщил первый вице-спикер Госсовета РК и добавил, что вопрос об отставке будет рассмотрен в понедельник на пленарном заседании.

Напомним, Рюмшин стал министром сельского хозяйства с октября 2016 года. В октябре 2019-го он стал вице-премьером республики, курирующим сферу сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, а также водного хозяйства и ветеринарии.

Это не первая громкая отставка крымских чиновников за последнее время. Так, министр культуры Крыма Арина Новосельская была освобождена от занимаемой должности в связи с утратой доверия. 19 ноября Басманный суд Москвы арестовал чиновницу, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей.

В конце октября была отстранена от должности глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко. Она стала фигурантом уголовного дела.

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