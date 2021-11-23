Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 ноября: Выявлено 775 новых случаев заболевания

Последние дни в Крыму наблюдается снижение суточного прироста инфицированных ковидом Фото: Архив "КП"

На территории Республики Крым последние несколько дней наблюдается снижение суточного прироста инфицированных COVID-19. Так, за истекшие 24 часа в регионе выявили 775 случаев новой коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Минздрав РК.

Напомним, ранее глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что высокие темпы вакцинации на полуострове позволяют делать положительные прогнозы относительно эпидемиологической ситуации в регионе. По последним данным, от новой коронавирусной инфекции на территории РК первым компонентом вакцины привито 853 874 человека, вторым - 677 408 человек.

Кроме того, в Крыму продолжается активная вакцинация местного населения не только от новой коронавирусной инфекции, но и от гриппа: иммунизацию прошли 314 158 человек, из которых 235 354 взрослых и 78 804 – детей.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

На территории Республики Крым за последние сутки зафиксировали 775 случаев новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 115 491 положительных на COVID-19.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1078 человек, - говорится в сообщении.

Количество выздоровевших за сутки составляет 773 человек, выздоровевших за весь период – 103 162.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 23 ноября в Севастополе зарегистрировано 322 новых случая заболевания COVID-19. 644 человека выписаны после выздоровления. Умерли 12 человек в возрасте от 25 до 85 лет. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 47 014 человек. В настоящий момент выздоровели 40 960 человек, 1 611, к сожалению, скончались.

В городе-герое продолжается кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

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