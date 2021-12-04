Представительная делегация Белоруссии едет в Крым для подготовки визита Лукашенко

Белорусы Крыма ждут представительную делегацию Белоруссии

Представительная делегация Республики Белоруссии приедет в Крыма для подготовки визита президента Александра Лукашенко. Об этом в эфире радио КП-Крым сообщил председатель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

- Буквально на следующей неделе пройдут большие памятные мероприятия - дни белорусской культуры, приуроченные к 130-летию со дня рождения поэта Максима Богдановича, который является «белорусским пушкиным», - рассказал Чегринец. - Ждем представительную делегацию из Белоруссии, такого уровня (делегатов) еще в Крыму не было. И все идет в рамках подготовки визита президента.

Памятные мероприятия будут проходить в санатории «Белоруссия», который принадлежит Республике Белоруссия и рассматривается как временная резиденция для президента Лукашенко. По словам председателя белорусской автономии, если не будет форс-мажора визит президентов России и Белоруссии вероятнее всего приурочат к восьмой годовщине Крымской весны.

- Если Лукашенко приедет, посетит базу Черноморского Флота в Севастополе, побывает на могиле Богдановича и проведает свой же санаторий, это снимет кучу вопросов, и градус противостояния в обществе снизится, - уверен Чегринец. - Как только он покажет, что с Россией не словами, а делами, рейтинг пойдет вверх.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что де-факто и де-юре Крым является российским регионом. В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил, что официальный Киев будет действовать «по полной программе», если Минск действительно признает полуостров российским.

глава Крыма Сергей Аксенов пригласил Александра Лукашенко на полуостров. По его словам, решение о визите на полуостров соответствует духу братских отношений.

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