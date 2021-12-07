Верните землю: Граждан Украины по суду оставят без крымских наделов

Переформление участков продолжится до определения процедуры изъятия Фото: Архив "КП"

Иностранных граждан по суду лишат права на владение землей в приграничных регионах Крыма. Формально у собственников наделы выкупит государство, если прежде они самостоятельно не распорядятся имуществом.

По данным Госкомрегистра, больше 6,5 тысяч иностранцев проигнорировали требование закона и не переоформили земельные наделы в аренду, либо в собственность граждан с российским паспортом. Однако среди них могут быть и те, кто уже оформил российское гражданство. Поэтому перед отправкой данных в муниципалитеты, нужно убедиться, что землей действительно владеет не резидент РФ.

- Думаю, что механизм межведомственного взаимодействия сейчас вырабатывается, - сообщил КП-Крым замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве РК Александр Молохов. - Должен быть запрос в ФМС от Госкомрегистра, получил ли владелец гражданство РФ. И если да, то вопросов быть не должно, даже если у собственника осталось украинское гражданство.

Отказ иностранным гражданам в праве владеть землей на приграничных территориях общемировая практика, и никакой реквизиции в этом нет. Фактически, земельные участки изымают для государственных нужд, но при условии предварительного материального возмещения. И если, по оценке собственника, сумма не равноценная, ее можно оспорить в суде с результатом независимой оценки.

- Извещать граждан о судебном заседании будут по последнему известному адресу, вариантов других нет, - подчеркнул Молохов. - Конечно, владельцы должны поторопиться, иначе у них могут возникнуть проблемы.

Запрет иностранцам владеть землей на приграничных территориях установлен п. З ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации. Перечень территорий устанавливается указом президента РФ, и Крым попал туда в марте 2020 года.

Алушта, Ялта, Армянск, Евпатория Керчь, Судак, Феодосия, Бахчисарай, Джанкойский, Кировский, Нижнегорский, Черноморский районы, а также Андреевский, Балаклавский, Гагаринский, Качинский, Ленинский, Нахимовский и Орлиновский районы Севастополя и город Инкерман стали территориями, где иностранцам нельзя быть собственниками земли.

Под действие запрета попали садоводческие кооперативы, дачные и коттеджные поселки на морском побережье и индивидуальные дома в курортных городах и поселениях полуострова, чьи хозяева иностранные подданные.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иностранцы спешат избавиться от земельных наделов в Крыму

Никому не хочется попасть под принудительное изъятие (подробнее)

Граждане Украины останутся без земельных наделов в Крыму

До марта 2021 года иностранцы проводят отчуждение самостоятельно, после — принудительно (подробнее)