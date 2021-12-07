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Общество7 декабря 2021 8:57

Место экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской займет Татьяна Манежина

Решение было принято по итогам заседания Совета министров РК
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Раньше Татьяна Манежина исполняла обязанности первого заместителя главы ведомства. Фото: Пресс-служба Министерства культуры Крыма

Раньше Татьяна Манежина исполняла обязанности первого заместителя главы ведомства. Фото: Пресс-служба Министерства культуры Крыма

Новой главой минкультуры Крыма станет первый заместитель министра Татьяна Манежина, заявил глава республики Сергей Аксенов во время заседания Совета министров РК.

- Министром культуры будет Манежина Татьяна Анатольевна. Решение уже принято, - отметил Аксенов.

После освобождения от должности в связи с утратой доверия Арины Новосельской, подозреваемой в получении взятки в 25 млн рублей, Манежина временно исполняла обязанности главы ведомства. Она работает в министерстве больше десяти лет с ноября 2011 года. На должность заместителя главы ведомства ее назначили в январе 2017.

Напомним, в конце ноября Аксенов подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Новосельской в связи с утратой доверия. Ее обвиняют в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от бенефициара ООО «Меандр» за общее покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил ее в СИЗО на два месяца.

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