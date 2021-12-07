Место экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской займет Татьяна Манежина

Раньше Татьяна Манежина исполняла обязанности первого заместителя главы ведомства. Фото: Пресс-служба Министерства культуры Крыма

Новой главой минкультуры Крыма станет первый заместитель министра Татьяна Манежина, заявил глава республики Сергей Аксенов во время заседания Совета министров РК.

- Министром культуры будет Манежина Татьяна Анатольевна. Решение уже принято, - отметил Аксенов.

После освобождения от должности в связи с утратой доверия Арины Новосельской, подозреваемой в получении взятки в 25 млн рублей, Манежина временно исполняла обязанности главы ведомства. Она работает в министерстве больше десяти лет с ноября 2011 года. На должность заместителя главы ведомства ее назначили в январе 2017.

Напомним, в конце ноября Аксенов подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Новосельской в связи с утратой доверия. Ее обвиняют в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от бенефициара ООО «Меандр» за общее покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил ее в СИЗО на два месяца.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Орлольвы, кружевные наряды и маты: Чем запомнилась министр культуры Крыма Арина Новосельская

Чиновница не раз была героиней мемов в соцсетях, а теперь стала фигурантом уголовного дела (подробнее)

Арину Новосельскую уволили с поста министра культуры Крыма

Подозреваемая в получении крупной взятки чиновница утратила доверие властей региона (подробнее)