В Крыму наметили ремонт и строительство 15 канализационно-очистных сооружений

Большинство КОСов приходится строить заново. Фото: пресс-служба Совмина РК

В следующем году в Крыму приступят к строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений в 15 муниципалитетах. Об этом сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, на реформирование отрасли ЖКХ в течение трех лет запланировано потратить почти 100 миллиардов рублей, из них 20 миллиардов рублей уже в следующем году.

- Это строительство и реконструкция систем водоподачи и главной проблемы Крыма - наших канализационно-очистных сооружений,- отметил премьер. - На территории 15 муниципальных образований начнется строительство и реконструкция КОСов.

В этом году приступили к работам на 14 новых канализационных очистных сооружениях стоимостью более 21 миллиарда рублей.

В мае были подписаны первые контракты на реконструкцию 7 канализационно-очистных сооружений на побережье Крыма. Единым поставщиком распоряжением главы Крыма определена Региональная строительная компания-Юг («РСК-Юг»). Самый дорогой объект - ремонт и строительство очистных в Отрадном за 8 миллиардов рублей. На строительство очистных на мысе Ильи в Феодосии предусмотрено 4,5 миллиарда рублей, в Симеизе - 2,9 миллиардов рублей, в Алуште - 2,7 миллиардов рублей, в Приморском - 1,4 миллиарда, в Гурзуфе - 1,3 миллиарда, в Партените - 950 миллионов рублей. Помимо этого, «РСК-Юг» уже приступило к строительству 6 очистных: в поселках Форос, Санаторное, Малореченское, Кацивели, Морское и Коктебель.

Параллельно Минстрой России по поручению вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина проанализировал все проекты реконструкции и строительства КОС. Некоторые и них вызвали у специалистов сомнения, поскольку расчет мощностей в 10 раз превысил объем и реально поступающих стоков. Под пересмотр попали проекты реконструкции очистных сооружений в поселках Кацивели и Симеиз. Первый проектировался на 2,5 тыс. куб. с учетом строительства «игорной зоны» и объемов сточных вод курортного комплекса Mriya Resort & SPA. Администрация комплекса приняла решение строить собственные очистные, и потребность в такой мощности отпала. КОС Симеиз были запланированы на 32 тысяч кубометров стоков ежесуточно. При этом прокладка канализационных коллекторов и населенных пунктов к очистным в планы не попала. По этой причине строительство очистных разделили на несколько этапов, наращивая мощность по мере подключения канализационных сетей.

Очистные сооружения в Алуште и Ялте остались на заявленных мощностях: в 30 тыс. и 80 тыс. куб. соответственно. КОС в Малореченском тоже будут строить из расчета в 3 тыс. куб. в сутки, но для этого от соседних сел - Солнечногорского и Рыбачьего - нужно построить канализационный коллектор.

Несмотря на это, все объекты должны быть готовы к лету 2024 года, чтобы качество морской воды на крымских пляжах соответствовало статусу «голубого флага» эпидемического благополучия.

Всего в системе водоснабжения и водоотведения в Крыму до 2024 года будет реализовано 615 объектов на общую сумму 643,3 миллиарда рублей.

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