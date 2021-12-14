Строительство новой школы в Ялте уперлось в противооползневые сооружения

Новую школу в Ялте должны сдать к концу 2023 года Фото: Архив "КП"

В Ялте для строительства новой школы по улице Тимирязева необходимо дополнительно выстроить противооползневые сооружения. Однако федеральная субсидия такие затраты не предполагает.

- Нужно сказать, что на эту школу необходимо серьезное финансирование, - подчеркнула министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. - Школа в горной местности, а федеральная субсидия не предполагает строительство дополнительных противооползневых объектов. Надеемся, что найдем дополнительные средства, чтобы в Ялте появилась новая школа. Тем более, что там много детей, обучающихся в две смены.

Для строительства школы на 1100 мест и детского сада по ул. Тимирязева в 10-м микрорайоне власти Ялты выделили три участка, общей площадью в 2,7 га. Причем один из участков пришлось выменивать у застройщика, который получил землю еще в украинский период.

- Школа будет безоговорочно, - уверяла через соцсети глава администрации Ялты Янина Павленко. - Участок строительства ведьма сложный, однако школа в том районе необходима.

Субсидия на строительство школы выделена в рамках государственной программы «Развитие образования». Чтобы ее получить, заявка от Ялты прошла конкурсный отбор и была одобрена Министерством просвещения Российской Федерации. Средства в объеме 838 миллионов рублей Крым получил. Но теперь нужно найти деньги на сооружение подпорных стен, системы дренажа и других объектов, без которых здание не сможет устоять на склоне.

Еще 300 миллионов рублей нужно на ремонт ялтинской школы №11. Эта школа находится в поселке Массандра, располагается в восьми уровнях на горном склоне и требует больших вложений. Школу построили в 1990 году, она одна из самых больших в Ялте и нуждается в капитальном ремонте.

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