Антон Шкаплеров сфотографировал из космоса снежный Крым

Крым в декабре 2021. Фото: Космонавт Антон Шкаплеров/VK

Декабрь с аномальными для южного края снегопадами производит впечатление не только на гостей и жителей Крымского полуострова, которые живо делятся своими чувствами и фотографиями в соцсетях, но и на тех, кто находится за пределами земного шара.

- И снова передаю привет крымчанам! За четыре моих космических полета в зимний период я не видел столько снега в Крыму! – такой пост появился в соцсети на странице космонавта-испытателя, Героя России Антон Шкаплеров.

Уроженец Севастополя, не забыл о своей родине, и сфотографировал с борта международной космической станции Крымский полуостров, который матушка Зима приодела к Новому году в белоснежный тулупчик.

- Как вам погодка, друзья, не сильно замерзли? – такой логичный вопрос задал своим подписчикам космонавт, увидев масштабность снежного покрова полуострова.

Но Антон Шкаплеров находится в космосе, конечно же не только, чтобы радовать пользователей соцсетей эффектными фото и уникальными постами.

Космонавт в видео рассказал об одном из экспериментов, в котором принимает самое активное и непосредственное участие.

- Эксперименты с физическими нагрузками на борту российского сегмента МКС проводятся уже не первый год, совершенствуются методики, появляется новое оборудование, - сообщил Антон Шкаплеров, отметив, что «для космонавтов физические нагрузки не развлечение, а профилактика негативного воздействия невесомости. Поэтому точное знание насколько эффективно проходят тренировки - очень важно.

Напоминаем, что в свое время космонавт обнародовал зажигательное видео о буднях экипажа Международной космической станции, и пролетел над Землей на пылесосе.

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