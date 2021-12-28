Задержан экс-чиновник Коктебельской администрации по подозрению в мошенничестве

Продолжается расследование уголовного дела. Фото: скриншот с видео

В Крыму по подозрению в мошенничестве задержали бывшего чиновника администрации Коктебельского сельского поселения. Видео с места событий опубликовали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

- Задержание сотрудниками УФСБ бывшего начальника отдела МКУ «Коктебельская поселковая администрация Администрации города Феодосии Республики Крым» по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения, - уточнили в пресс-службе силовиков.

В крымском Следкоме уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов мошенничества с использованием служебного положения.

Так, в сентябре 2018 года начальник отдела во время проверки торговых точек Коктебеля обнаружил нарушения со стороны одного из ИП. Он пригласил женщину к себе в кабинет для беседы. Она, представляя интересы другого предпринимателя, рассказала о том, что планирует в 2019 году получить еще два торговых места.

Бывший чиновник намекнул, что готов помочь ей в решении вопроса за вознаграждение. Но, как уточнили в пресс-службе Следкома, не собирался этого делать. Деньги женщина передавала чиновнику частями, но содействия от него так и не дождалась.

- Таким образом, действующий на тот момент начальник отдела МКУ «Коктебельская поселковая администрация Администрации города Феодосии Республики Крым» похитил у введенной им в заблуждение ИП 115 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - уточнили в пресс-службе крымского Следкома.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Крыму сотрудники УФСБ задержали в подозрении получении взятки генерального директора предприятия «Крымгеология». Против него уже возбуждено уголовное дело. По данным следствия, на протяжении некоторого времени Николай Братусин получал денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя. Общая сумма взятки достигла почти 400 тысяч рублей.

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