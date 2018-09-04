После выброса химвеществ жители Армянска стали чаще обращаться к медикам

СЕГОДНЯ 16:04 2018-09-04T16:58:33+03:00

С 3 по 4 сентября к медикам в Армянске обратились 17 крымчан, до этого жалоб было меньше. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Люди жалуются на аллергические реакции, кашель, першение в горле

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В медучреждениях Армянска увеличилось число обращений. Люди жалуются на различные высыпания, першение в горле, кашель, головную боль.

- Ситуацию в Армянске отслеживаем. Медработники отмечают рост числа обращений граждан. В основном приходят с нетяжелыми обращениями аллергического действия на кожные покровы, слизистые носоглотки и конъюнктивит, - сообщил министр здравоохранения РК Александр Голенко.

Он уточнил, что за последние сутки к медикам обратились 17 крымчан. Один человек госпитализирован с отеком Квинке, но причина заболевания пока не установлена.

Напомним, в ночь на 4 сентября в Армянске содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию. Детей массово начали отправлять в крымские санатории, а деятельность завода «Крымским Татан» приостановили на 2 недели.

Кстати, в Армянске после выброса химикатов повторно взяли пробы воды, почвы и воздуха. Результаты обещают озвучить вечером 4 сентября.