2019-02-20T15:46:35+03:00
Происшествия

В Симферополе дело о гибели в лифте матери и младенца передали в суд

В смерти Натальи Симоновой и ее 6-месячного сына подозревают 5 сотрудников МУП «Центральный Жилсервис»
Галина КОВАЛЕНКО
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Неисправный лифт унес две человеческие жизни.Неисправный лифт унес две человеческие жизни.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Завершено следствие по трагической смерти 38-летней Натальи Симоновой и 6-месячного Вовы в лифте многоэтажки на улице Балаклавская, 81, в Симферополе.

На скамью подсудимых сядет пять человек, которых обвиняют в «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- Обвинение предъявлено сотрудникам МУП «Центральный Жилсервис»: директору, начальнику участка по ремонту и обслуживанию лифтов, главному инженеру, электромеханику 5 разряда участка по ремонту и обслуживанию лифтов, электромеханику 3 разряда участка по ремонту и обслуживанию лифтов, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК.

По ч. 3 ст. 238 УК РФ им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Напоминаем, что трагедия произошла 2 марта 2018 года: мама с крошечным ребенком сели в лифт на девятом этаже, чтобы спуститься вниз, но подъемник механизм был неисправен и люди погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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