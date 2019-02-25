Ялта и Севастополь в рейтинге самых популярных городов для отдыха на 8 марта
Два крымских города, Ялта и Севастополь, входят в ТОП-5 направлений, популярных у российских туристов на мартовские праздники.
Напомним, жителей России с 8 по 10 марта ждут три выходных дня в честь Международного женского дня.
В пятерку также входят: Сочи, Геленджик и Алушта. А с 4 по 10 марта по всей стране пройдет Масленичная неделя, сообщает Tvil.ru.
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В среднем на проживание туристы в сутки потратят:
- в Ялте – 1,8 тысячи
- в Сочи – 1,7 тысячи
- в Геленджике – до 1,5 тысяч
- в Алуште – 1,7 тысячи
- в Севастополе – 1,6 тысячи
Кстати, в Крым на лето открыли продажу авиабилетов еще по пяти направлениям. Теперь аэропорт будет принимать туристов из Калуги, Воронежа, Пензы, Липецка и Тамбова.
А еще на майские праздники туристов заманивают в Крым низкими ценами. Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость номеров стала дешевле от 8 до 16 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU