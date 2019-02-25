2019-02-25T14:57:20+03:00
Туризм

Ялта и Севастополь в рейтинге самых популярных городов для отдыха на 8 марта

Россиян ждут три выходных дня
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Ялтинская набережная, КрымЯлтинская набережная, КрымФото: Александра КОРШУНОВА
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Два крымских города, Ялта и Севастополь, входят в ТОП-5 направлений, популярных у российских туристов на мартовские праздники.

Напомним, жителей России с 8 по 10 марта ждут три выходных дня в честь Международного женского дня.

В пятерку также входят: Сочи, Геленджик и Алушта. А с 4 по 10 марта по всей стране пройдет Масленичная неделя, сообщает Tvil.ru.

ЦИФРА

В среднем на проживание туристы в сутки потратят:

- в Ялте – 1,8 тысячи

- в Сочи – 1,7 тысячи

- в Геленджике – до 1,5 тысяч

- в Алуште – 1,7 тысячи

- в Севастополе – 1,6 тысячи

Кстати, в Крым на лето открыли продажу авиабилетов еще по пяти направлениям. Теперь аэропорт будет принимать туристов из Калуги, Воронежа, Пензы, Липецка и Тамбова.

А еще на майские праздники туристов заманивают в Крым низкими ценами. Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость номеров стала дешевле от 8 до 16 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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