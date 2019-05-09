2019-05-09T20:34:06+03:00
Общество

Дождь не испугал участников военного парада в Керчи

В шествии «Бессмертного полка» приняли участие несколько тысяч человек
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Фото: Сергей Бороздин/ФейсбукФото: Сергей Бороздин/Фейсбук
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В Керчи 9 мая прошел военный парад. Несмотря на дождливую погоду, горожане пришли выразить слова благодарности ветеранам. Люди одевали дождевики, брали с собой зонты и шли в центр города.

- В нашем городе-герое очень сильны традиции прошлых лет. Никакой дождь - не помеха, - отметил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. - Керчане пришли на парад с детьми и внуками, чтобы вместе отметить 9 мая. Парад Победы - зрелище, которое проходит из года в год, но не теряет своей актуальности. На самом почетном месте - Красное знамя Победы! Все эти годы мы свято храним верность ему. Чтим традиции отцов и бережем историю. Этот праздник встречаем с большим волнением.

После парада прошагал «Бессмертный полк». В шествии приняли участие несколько тысяч керчан.

Напомним, самое многочисленное шествие «Бессмертного полка» прошло в Севастополе, в нем приняли участие 55 тысяч человек. В Симферополе к патриотической акции присоединились 47 тысяч, в Ялте 20 тысяч, в Евпатории 5 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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