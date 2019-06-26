2019-06-26T11:03:29+03:00
Происшествия

После гибели спортсмена в Алуште закрыли пансионат «Рыбачье»

Приставы уже опечатали объект
Александра КОРШУНОВА
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База отдыха приостановила свою деятельность на 70 суток. Фото: пресс-служба УФССП России по РКБаза отдыха приостановила свою деятельность на 70 суток. Фото: пресс-служба УФССП России по РК
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В Алуште после гибели 17-летнего биатлониста закрыли пансионат «Рыбачье». Как рассказали в пресс-службе УФССП России по РК, городской суд вынес постановление о приостановлении деятельности организации.

А 22 июня на основании документа судебного пристава возбудили уголовное дело.

- В соответствии с протоколом Роспотребнадзора об административном правонарушении, судом должник-организация признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг, связанных с организацией отдыха на базе пансионата «Рыбачье» на срок 70 суток, добавили в ведомстве.

Руководитель организации нарушил законодательство «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Приставы уже опечатали те объекты, в которых выявили нарушения.

Кстати, Следком возбудил уголовное дело по факту смерти спортсмена. В некоторых СМИ высказывается версия, что причиной смерти могла быть остановка сердца. Однако официальных заключений пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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