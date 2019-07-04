2019-07-04T14:54:32+03:00
Общество

Крымские синоптики: В субботу возможны дожди, а воскресенье будет сухо

На полуострове в ближайшие три дня днем будет тепло +26…32 градусов
Галина КОВАЛЕНКО
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Летом в Крыму лучше всего отдыхать на море.Летом в Крыму лучше всего отдыхать на море.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Можно смело планировать на воскресенье, 7 июля, уик-энд на свежем воздухе. Синоптики обещают, что на небе будет светить солнышко, чего не скажешь о субботе. Но все по порядку.

- В пятницу без осадков, а в субботу снова вероятны кратковременные дожди с грозами, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Крымское УГМС» Раиса Степанова.

Крымский метеоролог твердо пообещала, что в воскресенье будет сухо.

- Температурный фон на ближайшие три дня: 5, 6 и 7 июля в пределах + 26 …31 градусов, - отметила специалист.

Кстати, в эти выходные на полуострове отмечается День любви, верности и семьи: в городе-герое Севастополе на Северной стороне праздничные мероприятия планируется провести 7 июля, а в столице Республики Крым Симферополе 8 июля.

Вдобавок 7 июля отмечается летний праздник Иван Купала, который корнями уходит в язычество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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