Крымские синоптики: В субботу возможны дожди, а воскресенье будет сухо
Можно смело планировать на воскресенье, 7 июля, уик-энд на свежем воздухе. Синоптики обещают, что на небе будет светить солнышко, чего не скажешь о субботе. Но все по порядку.
- В пятницу без осадков, а в субботу снова вероятны кратковременные дожди с грозами, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Крымское УГМС» Раиса Степанова.
Крымский метеоролог твердо пообещала, что в воскресенье будет сухо.
- Температурный фон на ближайшие три дня: 5, 6 и 7 июля в пределах + 26 …31 градусов, - отметила специалист.
Кстати, в эти выходные на полуострове отмечается День любви, верности и семьи: в городе-герое Севастополе на Северной стороне праздничные мероприятия планируется провести 7 июля, а в столице Республики Крым Симферополе 8 июля.
Вдобавок 7 июля отмечается летний праздник Иван Купала, который корнями уходит в язычество.
ИСТОЧНИК KP.RU