Федерация кикбоксинга РФ выразила соболезнования родным погибших в Крыму спортсменок

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-05T16:25:55+03:00

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма

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Федерация кикбоксинга России выразила соболезнования родным и близким спортсменок, погибших в Севастополе. Сообщение опубликовано на страницах федерации в соцсетях.

Чемпионка мира Фатима Жагупова и вице-чемпионка Элина Гисмеева, напомним, приехали в Крым на сборы. В субботу, 3 августа, у них состоялась последняя тренировка, а воскресенье, 4 августа, девушки решили провести свободное время у моря.

Погода на этих выходных жителей и гостей Крыма не баловала, на море был сильный шторм, однако спортсменки решили искупаться. Обе девушки утонули. Их тела нашли и опознали только в понедельник, 5 августа, так как из-за шторма катера не могли выйти в море.

- Федерация кикбоксинга России выражает искренние соболезнования и оказывает помощь родным и близким погибших. Скорбим. Помним, - говорится в сообщении.

По факту гибели девушек Следственный комитет уже начал проверку. В частности, следователи осматривают пирс, рядом с которым произошла трагедия. Также в СКР пообещали дать оценку ответственным за безопасность работникам яхт-клуба, на территории которого отдыхали спортсменки.

ИСТОЧНИК KP.RU