2019-08-05T16:25:55+03:00
Происшествия

Федерация кикбоксинга РФ выразила соболезнования родным погибших в Крыму спортсменок

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Федерация кикбоксинга РФФото: Федерация кикбоксинга РФ
Изменить размер текста:

Федерация кикбоксинга России выразила соболезнования родным и близким спортсменок, погибших в Севастополе. Сообщение опубликовано на страницах федерации в соцсетях.

Чемпионка мира Фатима Жагупова и вице-чемпионка Элина Гисмеева, напомним, приехали в Крым на сборы. В субботу, 3 августа, у них состоялась последняя тренировка, а воскресенье, 4 августа, девушки решили провести свободное время у моря.

Погода на этих выходных жителей и гостей Крыма не баловала, на море был сильный шторм, однако спортсменки решили искупаться. Обе девушки утонули. Их тела нашли и опознали только в понедельник, 5 августа, так как из-за шторма катера не могли выйти в море.

- Федерация кикбоксинга России выражает искренние соболезнования и оказывает помощь родным и близким погибших. Скорбим. Помним, - говорится в сообщении.

По факту гибели девушек Следственный комитет уже начал проверку. В частности, следователи осматривают пирс, рядом с которым произошла трагедия. Также в СКР пообещали дать оценку ответственным за безопасность работникам яхт-клуба, на территории которого отдыхали спортсменки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На дороги Симферополя выйдут автобусы с USB-розетками у каждого сиденья
В Севастополе подняли из воды и опознали тела двух погибших спортсменок
После гибели спортсменок в Севастополе Следком начал проверку
Власти Севастополя отказались купить жизненно важное лекарство для ребенка-инвалида
Мошенники сняли с банковской карты симферопольца около 200 тысяч рублей
В Крыму непогода оставила без света 8 000 человек
Уникальный жилой квартал «Черника» в Симферополе возводят по графику
Жителей Крыма уличили в выращивании конопли
Украинка упала с большой высоты в районе мыса Меганом
Крымские таможенники задержали на границе 120 литров дизтоплива
Соцсети взорвало фото любительницы мини-шорт: Женский пол бомбит, а парням нравится
Погода в Крыму на 5 августа: переменная облачность и тепло до +27
Появилось видео стихии в Керчи
В Симферополе 5 августа частично отключат свет
Рэпер Мот: «Крым не уступает Монако»
Крымские спасатели за сутки вытащили из воды 4 отдыхающих
В Ялте на дороге сбили пешехода
Погода в Крыму на 4 августа: дождь и тепло до +24