2019-08-15T19:46:09+03:00
Происшествия

Первые пассажиры самолета, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, прилетели в Крым

Но у них пока нет багажа, они заполняют документы о его утере
Александра КОРШУНОВА
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Первые пассажиры, пережившие жесткую посадку самолета, прибыли в КрымПервые пассажиры, пережившие жесткую посадку самолета, прибыли в КрымФото: Надежда ДАЦЮК
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В аэропорт «Симферополь» прибыли первые пассажиры рейса, который экстренно сел в Подмосковье. ЧП произошло через несколько минут после вылета. По предварительным данным, в двигатели попали птицы. Борт следовал из Москвы в крымскую столицу.

- Прилетели, но без багажа. Люди в отделе прибытия заполняют бланки о его утере. Это касается тех пассажиров, у которых багаж остался в самолете, который совершил экстренную посадку, сообщает корреспондент "КП-Крым" с места событий.

Некоторые из пассажиров, кто потерял багаж, пишут заявление о его утере Фото: Надежда ДАЦЮК

Некоторые из пассажиров, кто потерял багаж, пишут заявление о его утереФото: Надежда ДАЦЮК

Кроме того, из аэропорта крымской столицы отменили рейс, который следовал в Москву. Пассажиры должны были вылететь в 9.45, а покинут полуостров только в 23.10. Всех людей разместили в гостинице в Николаевке.

Также в аэропорту "Симферополь" работает оперативный штаб. Там оказывается помощь встречающим пассажиров самолета, который экстренно приземлился в поле в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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