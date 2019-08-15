Первые пассажиры самолета, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, прилетели в Крым
В аэропорт «Симферополь» прибыли первые пассажиры рейса, который экстренно сел в Подмосковье. ЧП произошло через несколько минут после вылета. По предварительным данным, в двигатели попали птицы. Борт следовал из Москвы в крымскую столицу.
- Прилетели, но без багажа. Люди в отделе прибытия заполняют бланки о его утере. Это касается тех пассажиров, у которых багаж остался в самолете, который совершил экстренную посадку, сообщает корреспондент "КП-Крым" с места событий.
Некоторые из пассажиров, кто потерял багаж, пишут заявление о его утереФото: Надежда ДАЦЮК
Кроме того, из аэропорта крымской столицы отменили рейс, который следовал в Москву. Пассажиры должны были вылететь в 9.45, а покинут полуостров только в 23.10. Всех людей разместили в гостинице в Николаевке.
Также в аэропорту "Симферополь" работает оперативный штаб. Там оказывается помощь встречающим пассажиров самолета, который экстренно приземлился в поле в Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU