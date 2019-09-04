2019-09-04T12:49:29+03:00
Общество

Наложницы в гарем, пузатые мужики и амбалы-каскадеры: В Крыму ищут массовку для киносъемок

Полуостров облюбовали режиссеры исторических и приключенческих фильмов
Галина КОВАЛЕНКО
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Любители кино с удовольствием принимают участие в массовых сценах. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VKЛюбители кино с удовольствием принимают участие в массовых сценах. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK
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В Крыму ищут актеров для массовых сцен в телесериале «Пес в законе», работа над которым идет в окрестностях Феодосии.

Требуется уйма персонажей, среди которых: амбал-каскадер, красивые стройные девушки в купальниках (нимфы, 16 - 28 лет) и пузатый мужик, плавающий в море.

- Платим 600 рублей за день съемок, - объяснили «КП»-Крым» организаторы кастинга для «Пса в законе». – Неплохие деньги, ведь делать, ничего и не надо – лежи себе на пляже, отдыхай, плавай и загорай.

В Феодосии, Бахчисарае и Севастополе в октябре начнется работа над художественно- исторической картиной. Все действия происходят в Турции, в 16-ом веке, поэтому предпочтение отдается восточным типажам.

- Подбираем женщин в гарем, нужны мужчины, владеющие саблей (ятаганом) и конные всадники, - такое сообщение появилось в соцсети.

А вот набор массовки для съемок киноленты «Гардемарины-4» уже завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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