Наложницы в гарем, пузатые мужики и амбалы-каскадеры: В Крыму ищут массовку для киносъемок
В Крыму ищут актеров для массовых сцен в телесериале «Пес в законе», работа над которым идет в окрестностях Феодосии.
Требуется уйма персонажей, среди которых: амбал-каскадер, красивые стройные девушки в купальниках (нимфы, 16 - 28 лет) и пузатый мужик, плавающий в море.
- Платим 600 рублей за день съемок, - объяснили «КП»-Крым» организаторы кастинга для «Пса в законе». – Неплохие деньги, ведь делать, ничего и не надо – лежи себе на пляже, отдыхай, плавай и загорай.
В Феодосии, Бахчисарае и Севастополе в октябре начнется работа над художественно- исторической картиной. Все действия происходят в Турции, в 16-ом веке, поэтому предпочтение отдается восточным типажам.
- Подбираем женщин в гарем, нужны мужчины, владеющие саблей (ятаганом) и конные всадники, - такое сообщение появилось в соцсети.
А вот набор массовки для съемок киноленты «Гардемарины-4» уже завершен.
ИСТОЧНИК KP.RU