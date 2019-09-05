В Крыму за одну неделю нашли 6 мертвых дельфинов: Тела обнаружили в окрестностях Судака
В Крыму продолжают находить погибших млекопитающих.
- За одну неделю мы получили сообщения о шести погибших афалинах, причем все они - в Судакском районе, где работают рыболовецкие траулеры, - сообщают ученые Центра «Безмятежное Море».
Зоозащитники отмечают, что им удалось обследовать лишь троих погибших животных.
Остальные тела утрачены для изучения из-за вмешательства людей, которые оказались вблизи.
Например, одно из тел, вскрытие которого могло многое прояснить, и в том числе причастность рыболовецких судов к гибели животного, туристы просто вытолкнули в море, где был шторм.
Крымские ученые обыскали все бухты в этом районе, но тело не нашли. .
- Из-за необдуманного вмешательства людей была утеряна важнейшая информация, которая в дальнейшем могла сыграть важную роль в защите этих же дельфинов, - считают в Центре.
Не так давно, в окрестностях Севастополя было найдено мертвое млекопитающее. Очевидцы решили, что оно погибло из-за пластиковой бутылки, попавшей в его пасть.
ИСТОЧНИК KP.RU