2019-09-05T13:52:16+03:00
Происшествия

В Крыму за одну неделю нашли 6 мертвых дельфинов: Тела обнаружили в окрестностях Судака

Ученые отмечают, что в этом районе работают рыболовецкие траулеры
Галина КОВАЛЕНКО
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Тела нашли в окрестностях Судака.Тела нашли в окрестностях Судака.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму продолжают находить погибших млекопитающих.

- За одну неделю мы получили сообщения о шести погибших афалинах, причем все они - в Судакском районе, где работают рыболовецкие траулеры, - сообщают ученые Центра «Безмятежное Море».

Зоозащитники отмечают, что им удалось обследовать лишь троих погибших животных.

Остальные тела утрачены для изучения из-за вмешательства людей, которые оказались вблизи.

Например, одно из тел, вскрытие которого могло многое прояснить, и в том числе причастность рыболовецких судов к гибели животного, туристы просто вытолкнули в море, где был шторм.

Крымские ученые обыскали все бухты в этом районе, но тело не нашли. .

- Из-за необдуманного вмешательства людей была утеряна важнейшая информация, которая в дальнейшем могла сыграть важную роль в защите этих же дельфинов, - считают в Центре.

Не так давно, в окрестностях Севастополя было найдено мертвое млекопитающее. Очевидцы решили, что оно погибло из-за пластиковой бутылки, попавшей в его пасть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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