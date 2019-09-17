Это уже 22-й выброс дельфина: В Судаке на пляже нашли белобочку

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-17T17:45:19+03:00

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Под Судаком на берег выбросился взрослый самец белобочки.

- Это уже 22-й выброс живого дельфина в Крыму за этот год из тех, о которых мы знаем, - сообщили в центре «Безмятежное Море».

По наблюдениям ученых, чаще всего живых китообразных на мелководье находят в Севастополе и Сакском районе. А это млекопитающее отдыхающие случайно заметили в окрестностях Судака, в уголке между скал на краю пляжа. Но когда приехали зоозащитники, животное уже не подавало признаков жизни.

- Состояние и положение на мелководье свидетельствовали о том, что дельфин умер здесь, - отмечают ученые.

По предварительным данным, у погибшей белобочки были проблемы с легкими, иммунитетом и желудком.

Напоминаем, что в этом году у берегов Крыма были замечены дельфины с различными отклонениями, в том числе с мутацией хвостового плавника.

ИСТОЧНИК KP.RU