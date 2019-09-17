Это уже 22-й выброс дельфина: В Судаке на пляже нашли белобочку
Под Судаком на берег выбросился взрослый самец белобочки.
- Это уже 22-й выброс живого дельфина в Крыму за этот год из тех, о которых мы знаем, - сообщили в центре «Безмятежное Море».
По наблюдениям ученых, чаще всего живых китообразных на мелководье находят в Севастополе и Сакском районе. А это млекопитающее отдыхающие случайно заметили в окрестностях Судака, в уголке между скал на краю пляжа. Но когда приехали зоозащитники, животное уже не подавало признаков жизни.
- Состояние и положение на мелководье свидетельствовали о том, что дельфин умер здесь, - отмечают ученые.
По предварительным данным, у погибшей белобочки были проблемы с легкими, иммунитетом и желудком.
Напоминаем, что в этом году у берегов Крыма были замечены дельфины с различными отклонениями, в том числе с мутацией хвостового плавника.
ИСТОЧНИК KP.RU