2019-09-18T19:01:40+03:00
Общество

Капитан «Норда» уезжает из Крыма на Дальний Восток

Рыбколхоз имени Первого мая уволил его и остальных сотрудников
Галина КОВАЛЕНКО
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Владимира Горбенко удерживали вдали от дома с марта прошлого годВладимира Горбенко удерживали вдали от дома с марта прошлого годФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Владимир Горбенко, капитан сейнера «Норд», теперь будет работать почти за 8 тысяч километров от Крыма на другом конце России.

- Капитан подписывает контракт с одной из компаний, ведущей промысел на Дальнем Востоке, и скоро отправится в Петропавловск-Камчатский, - рассказал КП-Крым Сергей Лесков, председатель рыбколхоза имени Первого мая. - Единственное судно нашей компании «Норд» захвачено Украиной. Полгода тому назад правительство региона пообещало купить нам новое, но сейнер так и не приобрели.

Лесков говорит, что выплачивал зарплату колхозникам и экипажу судна полтора года, ежемесячно, вплоть до этого сентября. И это при том, что судна для добычи рыбы не было. Платил даже тогда, когда экипаж оставался на территории Украины.

- Была надежда, была вера, что власти нам помогут с приобретением судна, - признается Лесков. - Но сейчас в рыбколхозе начался процесс увольнения сотрудников.

«Норд» вместе с экипажем был захвачен Украиной в марте 2018 года. Экипаж продержали на теририи незалежной несколько месяцев. Капитан Владимир Горбенко сумел вернуться в Керчь лишь в феврале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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