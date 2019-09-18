«Чувствуем себя обманутыми»: Поручение Аксенова не помогло экипажу «Норда»

- Обидно, очень обидно! Такое впечатление, что власти просто издеваются, - говорит КП-Крым Татьяна Савельева, жена старшего помощника рыбацкого сейнера «Норд».

- Глава Крыма Сергей Аксенов обещал нам помочь с документами, лечением и пароходом (так в Керчи называют рыбацкие судна, - ред.). Но паспорта наши моряки восстановили за свой счет, а когда обратились в больницу, им в лицо рассмеялись. Мол, идите в общую очередь и получайте медпомощь на общих основаниях. Даже капитану Владимиру Горбенко, находившемуся в предынфарктном состоянии, не уделили внимания. А про рядовых моряков и говорить нечего. Как будто люди сами виноваты, что попали в такую переделку!

Керчанка жалуется, что и местные власти не слишком празднуют моряков.

- На День рыбака нашим морякам дали грамоту - одну на всех. Даже бумаги пожалели!

В керченском рыбколхозе имени Первого мая КП-Крым подтвердили - дела у экипажа «Норда» плохи.

- Чувствуем себя обманутыми и брошенными. С 15 сентября начали процедуру увольнения сотрудников, - говорит КП»-Крым Сергей Лесков, председатель рыбколхоза. - На улице окажутся 17 человек, из них 10 - это члены экипажа «Норда».

Люди остались без работы, потому что власти Крыма так и не купили им судно взамен оставшегося на Украине «Норда».

- Официально главой Республики Крым было принято решение помочь нам купить за счет региональных средств современный рыболовный сейнер и безвозмездно передать его колхозу взамен утраченного «Норда» (поручение ООО «Морская дирекция» от Главы Республики Крым № 1/01-32/1647 от 19 марта 2019, - ред), - отмечает Лесков.

Керченские рыбаки даже присмотрели себе судно в Мурманске, но в итоге сейнер им так и не купили.

Что-то не сработало в цепочке: глава РК Сергей Аксенов, вице-премьер Совета министров Игорь Михайличенко, министр промышленной политики Андрей Васюта, министр транспорта Сергей Карпов и директор ООО «Морская Дирекция» Сергей Якушев.

Почему так случилось, КП-Крым спросила у правительству республики. Но ответа нет.

- И за всем этим не иностранные враги, а свои, родные бюрократы, - сетует Лесков. - 26 августа написали президенту, получен ответ: ваше обращение перенаправлено в Совет министров РК и Минсельхоз РФ для получения комментариев.

История злоключений «Норда» началась 25 марта 2018 года, когда судно вместе с экипажем было захвачено пограничниками Украины в Азовском море. Сейнер пришвартовали в порту Бердянска и спустя какое-то время выставили на продажу.

Экипаж просто не выпускали за пределы страны, требуя от моряков-крымчан признать себя гражданами Украины.

В апреле 2018 года Ирине Обориной и Дмитрию Таразанову (члены экипажа, - ред.) удалось вернуться домой. Сперва они улетели в Минск, а потом уже через Москву вернулись в Крым.

Остальные моряки попали в Керчь лишь в октябре, когда их обменяли на украинских моряков-браконьеров.

Глава РК Сергей Аксенов лично встречал героев, которые несколько месяцев находясь на территории незалежной сохранили российский триколор и не поддались на уговоры признать себя гражданами Украины.

Капитан судна Владимир Горбенко, против которого Киев завел два уголовных дела за незаконную добычу рыбы и нарушение границы, вернулся в Керчь лишь в феврале 2019 года.

Экипаж в полном сборе. Но единственное судно рыбколхоза «Норд» остается на Украине. Поэтому рыбколхоз оказался на грани закрытия.

Еще в декабре 2018 года керченские рыбаки попросили помощи у правительства РК. В марте чиновники пообещали просьбу выполнить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат капитана "Норда": Ограничений насчет пересечения границы у Владимира Горбенко не было

Повестки в суд приходили обвиняемому на крымский адрес, в Керчь (подробнее)

«Врывается человек, начинает запихивать в рот таблетку»: Капитан «Норда» рассказал о пребывании на Украине

Моряк, которого захватили на собственном судне посреди моря, наконец вернулся домой (подробнее)

Адвокат Владимира Горбенко рассказал «Комсомолке», почему капитан «Норда» раньше не пытался выехать из Украины

В судебных заседаниях Горбенко будет участвовать по видеосвязи (подробнее)

В Госпогранслужбе Украины утверждают, что капитан "Норда" не пересекал границу в пунктах пропуска

Владимир Горбенко вернулся в Крым (подробнее)

«Врывается человек, начинает запихивать в рот таблетку»: Капитан «Норда» рассказал о пребывании на Украине

Моряк, которого захватили на собственном судне посреди моря, наконец вернулся домой (подробнее)

Моряки судна "Норд" вернулись в Крым: их обменяли на украинцев

Обмен проходил в пункте пропуска "Армянск" (подробнее)

Москалькова о возвращении моряков судна "Норд": Первым делом они достали из-за пазухи российский флаг

30 октября крымчан обменяли на членов украинского экипажа «ЯМК-0041» (подробнее).

"Один процент был, что проскочим".Спасенные моряки "Норда" рассказали, как улетели из Украины

Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов не верят своему счастью (подробнее)

Захват судна «Норд» и его последствия: Как будут охранять российских рыбаков в Азовском море

На страже спокойствия моряков - суда пограничных управлений ФСБ (подробнее)

«Ввиду безысходности»: Вернувшиеся из Украины рыбаки «Норда» попросили помощи у главы Крыма

Незалежная не возвращает единственное судно рыбколхоза, морякам грозит безработица (подробнее)