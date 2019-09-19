2019-09-19T10:50:56+03:00
Общество

Власти Крыма: экипаж «Норда» сам виноват в своих проблемах

Моряков увольняют из рыбколхоза имени Первого мая, оставшегося без судна для промысла
Галина КОВАЛЕНКО
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Экипаж "Норда" удерживали на Украине, но они сумели вернуться в Крым. Фото: Сергей ЛесковЭкипаж "Норда" удерживали на Украине, но они сумели вернуться в Крым. Фото: Сергей Лесков
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Правительство Крыма оказало полное содействие компании, которой принадлежал сейнер «Норд».

Об этом КП-Крым сообщил Андрей Васюта, министр промышленной политики РК.

Чиновник отметил, что хотя рыбколхоз имени Первого мая и принадлежит частому лицу, правительство позаботилось о людях.

- Мы неоднократно проводили встречи и обсуждали возможные варианты оказания помощи, предлагали пути решения проблемы, объясняли и подсказывали судовладельцу, какие шаги он должен совершить, чтобы ускорить решение задачи, - отметил Васюта.

Министр уверяет, что руководство рыбколхоза само виновато, в том, что судно не куплено. Вся загвоздка в том, что выбор был остановлен на сейнере, находящемся в Мурманске.

- Именно по этой причине выбранное судовладельцем и экипажем судно не было приобретено, - отметил Андрей Васюта. - Мы предлагали аналогичные сейнеры, приобретение которых не сопряжено с техническими сложностями, например такими, как переправка в Крым.

Вдобавок, по сведениям Министерства транспорта Крыма, у судна из Мурманска неважное техническое состояние.

В Керчи рыбколхоз имени Первого мая начал увольнять своих сотрудников, среди которых моряки сейнера «Норд». Судно вместе с экипажем в 2018 году было захвачено Украиной: люди, хоть и с большими трудностями, но вернулись в Крым, а «Норд», единственный сейнер рыбколхоза, незалежная выставила на торги.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов полгода тому назад дал поручение своим подчиненным приобрести новое судно для экипажа «Норда», но сейнер так и не купили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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