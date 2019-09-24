В Крыму бабушки из экстремистской секты разносят рукописные проповеди

СЕГОДНЯ 18:31 2019-09-24T18:36:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе члены запрещенной в РФ экстремистской секты «Свидетели Иеговы» распространяют подметные письма в городских парках.

Так, в парке имени Тренева к читателю КП-Крым подошла милая старушка, прямо бабушка - божий одуванчик, по-другому и не скажешь.

- Вот, - говорит, - милок, возьми! Только ни в коем случае не выбрасывай!

И протягивает свернутый в несколько раз листочек в клеточку, исписанный с двух сторон.

- Здесь все, что нужно знать о Боге. Чтобы удобнее было читать и запоминать, все разбито на главы, выделено цветом. Прочти, запомни и не выбрасывай!

Листочек исписан со всех сторонФото: Анастасия ЖУКОВА

И божий одуванчик удалилась в закат.

На листике действительно оказались стихи из Библии с комментариями, все красиво оформлено ручками трех цветов. Судя по содержанию, текст принадлежит перу «свидетеля Иеговы». По всей видимости, сектанты, уйдя в подполье, решили действовать через бабушек, которые одним своим боголепным видом вызывают безусловное доверие, а главное - вряд ли кто решится проявить агрессию в отношении пенсионерок. Отказать бабуле - невыполнимая задача!

Вот и распространяют рукописный «самиздат» через таких бабушек-почтальонов.

Секта «Свидетели Иеговы», напомним, запрещена в РФ с 2017 года. Молитвенные дома сектантов располагались по всему Крыму, курировались, как правило, из Украины. Штаб-квартира секты находится в США. В ноябре прошлого года ФСБ накрыла ячейку «иеговистов» в Джанкое, в марте этого года прошли обыски у сектантов в Ялте. К слову, мать «керченского стрелка», устроившего взрывы и расстрел в собственном колледже, посещала собрания именно этой секты.

ИСТОЧНИК KP.RU