2019-10-25T14:13:48+03:00
Происшествия

Верховный суд оправдал Шабанова по делу об избиении замдиректора МУПа

Дело рассматривают повторно [эксклюзив kp.ru]
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Инцидент между Александром Шабановым и Олегом Батищевым произошел в Гагаринском парке СимферополяИнцидент между Александром Шабановым и Олегом Батищевым произошел в Гагаринском парке Симферополя
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Бывшему директору парков Симферополя Александру Шабанову отменили приговор за избиение человека - 4 года лишения свободы условно. Такое решение принял Верховный суд РК, сообщили КП-Крым в семье пострадавшего.

Напомним, Железнодорожный райсуд Симферополя в марте 2019 года назначил ему 4 года лишения свободы условно. Этот же суд теперь рассматривает дело заново, первое заседание состоялось в четверг, 24 октября.

- Второе должно было быть на днях, но его перенесли. Мы подали ходатайство на заключение Шабанова под домашний арест, - рассказал КП-Крым пострадавший от рук экс-директора парков Олег Батищев, замдиректора МУП «Объединение парков культуры и отдыха».

По его словам, освобожденный от условного заключения Шабанов встретиться не пытался.

Напомним, стычка между Александром Шабановым и Олегом Батищевым произошла 21 мая 2018 года в парке имени Гагарина в Симферополе. После избиения Батищеву удалили отбитую селезенку, а Александра Шабанова задержали в июне 2018 года. Суда директор горпарков ждал под домашним арестом, хотя защита пострадавшего требовала отправить его в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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