«Разве хорошая характеристика дает право избивать людей?»: В суде продолжают рассматривать дело Шабанова

ЧАСТИЧНО ПРИЗНАЛ ВИНУ

В Железнодорожном районном суде Симферополя прошли очередные судебное заседание по громкому делу: на скамье подсудимых - бывший директор горпарков Симферополя Александр Шабанов, которого обвиняют в избиении замдиректора МУП «Объединение парков культуры и отдыха» Олега Батищева.

- Шабанов частично признал вину, - выступила гособвинитель. – В ходе конфликта произошла обоюдная драка. И обвиняемый считает, что причинил повреждения Батищеву вследствие самообороны.

Гособвинитель попросила суд приговорить обвиняемого к 3 годам условного заключения с таким же испытательным сроком, взяв во внимания смягчающие обстоятельства: малолетнюю дочь, отличную характеристику с места работы и активную помощь следствию. Также выяснилось, что обвиняемый уже отдал пострадавшему 200 тысяч в качестве компенсации морального ущерба.

- Что, хорошая характеристика дает право избивать людей? Да и вообще, я еще не встречал ни одного руководителя с плохой характеристикой, - не без сарказма заметил Олег Батищев.

По его мнению, все произошедшее – это заранее спланированное преступление. Три года тюрьмы – вот заслуженное наказание, уверен пострадавший.

- Шабанов специально вел меня к приготовленной дубине, - утверждает Батищев. – Какая помощь следствию? Гражданин Шабанов врет, пытаясь запутать следствие - не было никаких у него побоев. Судя по зафиксированным ссадинам, размером 2 на 0,6 сантиметров и 2 на 1,5, он просто сам себя ущипнул перед судмедэкспертизой.

Потерпевший также предлагает не брать во внимание и показания Михаила Зеленова – это единственный свидетель, утверждающий, что видел, как Батищев первым напал на Шабанова.

- Зеленов не мог видеть избиение. Да и вообще, почему он молчал пять месяцев и дал показание только в ноябре?! Может, потому что непосредственный начальник Зеленова – брат Шабанова?! – считает потерпевший. – Селезенку, утраченную по вине Шабанова, я не верну, и теперь пожизненно вынужден принимать медпрепараты. Я перенес во время следствия третий инфаркт, вследствие лжи и противоправных действий Шабанова, хотя не было для этого предпосылок.

"НЕ ВИЖУ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ"

Потерпевший рассказал, что после инцидента приятели обидчика вынудили его уволиться. Лишился рабочего места и его сын, который работал в Гагаринском парке.

- Я не вижу ни одного смягчающего обстоятельства – их нет, - резюмировал он. – Материальную компенсацию же выплатил спустя 8 месяцев, когда понял, что не удастся по-другому получить смягчающие обстоятельства.

Свою речь Батищев подготовил заранее и читал по бумаге – листики в руках дрожали. В какой-то момент у него и вовсе перехватило дыхание.

- Вы присядьте, присядьте, - обеспокоенно предложил судья.

- Ничего, сейчас отпустит, - и потерпевший стоя продолжил свое выступление. - Шабанов до сих пор не извинился передо мной.

ДЕЛО - ЗАКРЫТЬ, ДОМАШНИЙ АРЕСТ- ОТМЕНИТЬ

Александр Шабанов отказался от выступления на этом заседании.

Инициативу взял в свои руки адвокат, заявивший, что не доказано, что селезенка разорвалась от удара его подзащитного, и если бы потерпевшему сразу оказали нужную медпомощь, то, возможно, удалось избежать удаления органа. Значит не и речи о нанесении тяжкого вреда здоровью.

- Есть показания Зеленова, которые никем не опровергаются: конфликт начал Батищев. Об этом говорит и Шабанов, - заявил адвокат. – Обвиняемый не отрицает, что нанес удар пострадавшему. Если не было удара, то непонятно, что могло произойти дальше. Я считаю, что в действиях Шабанова есть необходимая оборона – ничего несоразмерного он не делал. С учетом того, что Шабанов претерпел в ходе конфликта, считаю, что 200 тысяч рублей возмещения морального вреда – это достаточно.Прошу прекратить уголовное дело в отношении Шабанова Александра Александровича, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Постановить оправдательный приговор. Меру пресечения в виде домашнего ареста отменить.

- Меру пресечения до вынесения приговора оставить прежней, - ответила гособвинитель.

На следующем заседании Александр Шабанов все же извинился перед потерпевшим.

- Хочу извиниться, - сказал подсудимый и бросил взгляд в сторону Батищева. - Раньше такой возможности не предоставлялось.

Батищев и его жена удивленно переглянулись, ведь Шабанов сам постоянно отказывался взять слово.

- Искренне прошу прощения за то, что произошло, - продолжил обвиняемый. - Я ни в коем случае не хотел причинить никакого вреда и помыслов таких не было, подумать не мог, что такое могло произойти.Я считаю, что это была самооборона. Мне удалось выхватить палку и нанести ударить именно в тот момент, когда конфликт уже заканчивался. Я считаю, что Олег лукавит - я не конфликтный человек. На прошлой неделе ко мне подошел пьяница, ударил меня, а я убежал...

И обратился к судье:

- Прошу, ваша честь, дать оценку мои действиям.

ИНЦИДЕНТ СЛУЧИЛСЯ 8 МЕСЯЦЕВ ТОМУ НАЗАД

Напоминаем, что стычка между Александром Шабановым и Олегом Батищевым произошла 21 мая 2018 года в любимейшем месте отдыха горожан парке имени Гагарина.

Через несколько дней Батищев попал в больницу на операционный стол, где ему удалили селезенку.

Полиция завела уголовное дело, появились и свидетели: сын Батищева утверждает, что видел, как на его отца напал Шабанов; дворник Шарыгина сначала говорила тоже самое, но потом напрочь отказалась от своих слов, которые якобы дала под давлением потерпевшего. Шабанов же, только когда шел суд, вспомнил, что Батищев первым набросился на него. Эти показания подтвердил оператор катамаранов в Гагаринском парке Михаил Зеленин. Хотя сам Батищев считает, что оператор не мог ничего видеть с той точки, где он находился в момент инцидента.

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