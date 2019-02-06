«Он не мог видеть драки, если не взлетал на вертолете!»: Потерпевший по делу Шабанова не верит свидетелю

Скандальное судебное разбирательство, где в роли обвиняемого - бывший директор городских парков Симферополя Александр Шабанов, проходит в стенах Железнодорожного районного суда Симферополя.

Заседания идут в стенах Железнодорожного районного суда Симферополя.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Молодого управленца обвиняют в том, что он 21 мая 2018 года в Гагаринском парке избил палкой своего коллегу, который отвечал за состояние аттракционов в зоне отдыха.

- Батищев напал первый на Шабанова, - утверждал на предыдущем заседании оператор катамаранов.

- Не мог он ничего видеть, - уверено заявил суду потерпевший. – От места инцидента до аккумуляторной, где находился свидетель, как минимум триста метров. Плюс здание автодрома перекрывает обзор полностью. Да еще май месяц – зеленые деревья. По прямой там ничего не видно. Разве только на вертолете мог взлететь!

В материалах уголовного дела есть медсправка, что у Шабанова вскоре после инцидента врачи диагностировали «повреждения, не повлекшие вреда здоровью».

Александр Шабанов - подающий надежды молодой руководитель.Фото: Александра КОРШУНОВА

И судья спросил:

- Объяснить наличие повреждений у Шабанова вы можете?

- Нет, абсолютно, - ответил Батищев.

- В связи с чем? - поинтересовался судья.

- Потому что я его не трогал, - спокойно парировал потерпевший.

- Я вас не спрашиваю, били или нет. Как вы можете пояснить наличие повреждений у подсудимого?

Тут в диалог вступил гособвинитель:

- Вы же говорили на предыдущем заседании, что повалили Шабанова на землю, пресекая его действия. Может, в этот момент?

- Да, в момент падения, я допускаю, что Шабанов мог удариться спиной, попой или еще чем. Я же его не трогал. Цель у меня была одна цель – привести в чувство. Охладить его и забрать палку.

Тут на сцену, то бишь в зал заходит новый свидетель Елена Килимчук, которая работает дворником в Гагаринском парке.

К ней обращается защита Шабанова:

- 26 мая где вы были и что видели?

- Видела Батищева, который разговаривал с Наташей (Шурыгиной, свидетельницей по делу, - ред.). Они сидели на бревне у «чертового колеса», курили и о чем-то разговаривали.

Дело в том, что Наталья Шурыгина, проходящая по этому делу, как свидетель, утверждает, что Батищев в тот день приехал в парк. И угрожая увольнением, вынудил ее дать ложные показания, что Шабанов напал на Батищева, а на самом деле она ничего не помнит, поскольку была пьяной.

Батищев же настаивает на том, что никого не шантажировал и вообще 26 мая не был в Гагаринском парке.

- Вы точно меня видели 26 мая? Чем вам запомнился этот день? – деликатно поинтересовался Олег Батищев.

Очевидец засомневалась, стала путаться, мямлить и итоге выдавила:

- Может 21-е или еще какое-то. Знаю, точно, что конец мая. Конкретнее не могу сказать.

Уняв волнение, женщина сказала:

- Александр Александрович и Олег Викторович - два положительных человека, и к ним большим уважением отношусь. И я была в шоке, когда узнала о случае. Сама же я ничего не видела - отвечаю за «вечный огонь», а этот участок чень далеко находится от того места, где была драка.

Напомним, на предыдущих заседаниях одним из первых свидетельские показания дал сын пострадавшего Алексей Батищев. Парень заявил суду, что косил траву в Гагаринском парке и собственными глазами видел, как Шабанов напал на его отца с дубинкой и избил. Второй газонокосильщик, который находился неподалеку от Батищева-младшего, сказал, что ничего не видел, не слышал и просто забыл.

Наталья Шурыгина, которая подметала дорожки в парке, напрочь отреклась от своих показаний, данных в полиции, которые подтверждали слова Батищева—младшего.

- Меня Олег Батищев заставил говорить неправду, - объяснила дворничиха, - но совесть замучила, перестала спать по ночам, потеряла покой и хотела выпить яду.

Женщина объяснила, что, в самом деле, была пьяной и поэтому день инцидента провела, как в тумане. Вдобавок выяснилось, что она обманула следователя и во всех протоколах допроса фигурирует под вымышленной фамилией Ермакова.

Потерпевший в свою очередь заявил о снижении иска к обидчику. Если раньше за моральный ущерб Олег Батищев хотел получить от Александра Шабанова 12 миллионов рублей, то теперь всего лишь один миллион плюс 70 тысяч с хвостиком на лекарства и услуги адвоката. От 10 тысяч рублей, которые ему по почте выслал Шабанов, он наотрез отказался.

На заседании, которое прошло после небольшого перерыва из-за болезни Олега Батищева, заслушали оператора аттракциона в Гагаринском парке.

- Я видел, как Батищев взял в руку палку и нанес Шабанову два удара – рукой в голову и ногой в пах, - и Михаил Зеленин, по просьбе судьи, показал, как было дело на сотруднике ФССП, следившем за порядком на заседании.

Сам же потерпевший Олег Батищев утверждает, что Александр Шабанов несколько раз ударил его специально приготовленной дубинкой.

В итоге мужчина попал в больницу и ему удалили селезенку.

Напоминаем, что Александра Шабанова обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (п. 3 ч.2 ст. 111 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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