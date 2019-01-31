2019-01-31T19:18:52+03:00
Происшествия

"Сначала Шабанова рукой в грудь, а потом - ногой в пах": В "деле Шабанова" появился новый свидетель

Мужчина утверждает, что потерпевший напал на директора парков Симферополя первым
Галина КОВАЛЕНКО
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Александр Шабанов - молодой перспективный руководитель.Александр Шабанов - молодой перспективный руководитель.Фото: Александра КОРШУНОВА
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"НА ВСЕ МИНУТЫ ТРИ"

- Первый удар Батищев нанес Шабанову рукой в грудь. Второй удар - ногой в пах, - рассказал на очередном судебном заседании свидетель Михаил Зеленин. - Шабанов затем схватился за палку, которую держал в руках нападающий, и они вдвоем упали на землю.

Выполняя просьбу судьи, Михаил взял в руки микрофон и наглядно показал, как драчуны вцепились в одну дубинку.

Дело в отношении бывшего директора городских парков крымской столицы Александра Шабанова рассматривают в Железнодорожном райнном суде Симферополя с середины января. Экс-руководителя обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений заместителю директора МУП «Объединение парков культуры и отдыха» Олегу Батищеву.

По словам свидетеля Михаила Зеленина, в день, когда произошла драка, он работал в Гагаринском парке на аттракционе оператором катамаранов и отправился в гараж поменять аккумулятор, когда увидел двух руководителей, которые шли по дорожке и разговаривали на повышенных тонах. И на его глазах Батищев взял палку с пола, а затем начал бить Шабанова руками и ногами.

- Дело было примерно в 12.30, на все минуты три хватило. Я находился в 50-70 метрах, - свидетель отвечал на вопросы судьи и гособвинения.

Затем слово дали пострадавшему, который совсем недавно вышел из больницы: после одного из недавних заседаний у Олега Батищева случился инфаркт.

"ЗА ТОПОЛЕМ ОН ВЗЯЛ ДУБИНКУ"

Пострадавший дал совершенно противоположные показания. Батищев заявил, что причиной конфликта стала работа: Шабанов, мол, потребовал дать людей, чтобы убрать ветки в парке, которые свалили там сотрудники компании, отвечающей за уборку зоны отдыха, но он не согласился.

Коса нашла на камень – и мужчины решили отойти подальше от посторонних глаз, чтобы выяснить отношения.

- Впереди Шабанов, следом я. Шли молча, туда, где людей поменьше. Но вдруг за тополем он взял дубинку и со всего маха, держа ее двумя руками, захотел меня ударить - целился в голову, но я увернулся. Потом снова замахнулся, я голову руками закрыл, но удар пришелся по туловищу, - и Олег Батищев, отвечая на вопросы судьи, припомнил: - Всего, как минимум, было три серьезных удара - есть фотография, какая у меня была огромная гематома на боку.

Пострадавший сказал, что умудрился свалить обидчика на землю, чуть придавил, а потом отпустил, после того, как понял, что противник остыл. А тот отбежал в сторону и начал угрожать. По словам Батищева, Шабанов кричал, мол, убью, ты не жилец, пожалеешь, что на свет родился.

Подбежал народ, и все наперебой стали предлагать водички и вызвать «Скорую помощь». Батищев отказался.

- Все разошлись, а я отдышался, палку в машину положил и посмотрел на себя: рубашка зеленая, штаны тоже в траве. И поехал домой, чтобы привести одежду в порядок.

Затем был поход в полицию – написали заявление, обращение к медикам, которые вначале решили, что нет ничего серьезного.

Восемь дней спустя Олег Батищев, которому стало совсем уж худо, снова пошел в больницу, где его сразу уложили на операционный стол - удалили разорванную селезенку. Мужчина месяц провел на бюллетене.

На этом судебное заседание завершилось.

Как сообщалось, на Александра Шабанова завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (п. 3 ч.2 ст. 111 УК РФ). Шабанову грозит до 10 лет лишения свободы.

Суда директор горпарков ждал под домашним арестом, хотя адвокат пострадавшего требовал посадить его в СИЗО.

На предыдущих заседаниях сын пострадавшего Олега Батищева – Алексей, который проходит по делу, как свидетель практически слово в слово повторил показания своего отца.

Дворник Гагаринского парка Наталья Шурыгина вначале говорила тоже самое, но затем отказалась от своих слов:

- Ничего не видела, ничего не слышала и вообще была пьяной.

Свидетельница заявила, что вначале дала ложные показания, потому что потерпевший пригрозил ей увольнением. Но потом, мол, ее замучила совесть, и женщина решила признаться.

Потерпевший считает, что его обидчика нужно минимум на три года лишить свободы. Вдобавок Олег Батищев подал иск на возмещение морального ущерба. Сначала - на 12 миллионов рублей, но затем сумму снизили до одного миллиона плюс 71 тысяча на оплату лекарств и услуг адвоката. Шабанов же прислал по почте 10 тысяч рублей, которые Батищев не пришел получать.

Пока суд да дело, истек срок трудового договора с мэрией Симферополя с Александром Шабановым. У городских парков появился новый руководитель - Антон Якулевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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