2019-11-04T10:21:05+03:00
Общество

Крымские чиновник не купили судно для экипажа «Норда»

Сейнер у рыбаков из Керчи забрала незалежная
Галина КОВАЛЕНКО
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Вернувшихся из плена моряков встречали, как героев. Фото пресс-служба Сергея АксеноваВернувшихся из плена моряков встречали, как героев. Фото пресс-служба Сергея Аксенова
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Коллектив рыбколхоза имени Первого мая пока не получил новое судно, которое ему обещало правительство Республики Крым.

Три раза на сайте госзакупок объявлялся тендер на приобретение рыболовецкого судна для нужд экипажа сейнера «Норд».

Но все время закупки по тем или иным причинам проваливаются.

Напоминаем, что судно вместе с экипажем было захвачено 25 марта 2018 года. Экипажу удалось вернуться в Крым поэтапно: два человека чудом сбежали из украинского плена в апреле 2018 года, остальные моряки попали домой лишь 30 октября прошлого года. Владимир Горбенко ступил на землю полуострова лишь в феврале 2019. Само же судно Украина так и не вернула.

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что морякам приобретут новый сейнер, но пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

Остается отметить, что «Норд» - это единственное судно рыбколхоза, и без него все сотрудники рыбколхоза, включая экипаж захваченного незалежной сейнера, остались без работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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